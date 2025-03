Divorț-ȘOC în showbiz! Unii dintre cei mai iubiți concurenți de la Mireasa și-au spus ADIO după 3 ani de mariaj

Ion Șaulescu și Raluca au format unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din sezonul 4 al emisiunii Mireasa. Pe cât de repede s-a aprins flacăra iubirii între ei, pe atât de repede s-a și stins. După trei ani de când și-au jurat iubire veșnică, cei doi tineri au decis să divorțeze. Care au fost motivele, de fapt?

Ion Șaulescu și Raluca au fost printre finaliștii din sezonul 4 al emisiunii Mireasa care s-au căsătorit civil. Au urmat trei ani fericiți și plini de provocări, însă flacăra iubirii s-a stins mai repede decât s-ar fi așteptat oricine.

După trei ani de căsnicie, Ion Șaulescu și Raluca au decis să pună punct relației. În cadrul unui interviu, fostul concurent de la Mireasa a acceptat să vorbească despre episodul nefericit din mariajul său. Cei doi aveau planuri importante pentru viitor și chiar anunțaseră că se pregătesc să devină părinți. Din nefericire, în primul trimestru, sarcina Ralucăi s-a oprit din evoluție.

„Încă suntem (n.r.: căsătoriți). Nu am divorțat, depun eu mâine actele. S-a întâmplat așa pentru că eu am început un job imediat cum am revenit în țară. Am avut un program de 13 ore pe zi, începând de dimineață. Acum am prins 2 zile libere și mă ocup.Cred că trebuie să vină și ea, nu știu exact cum va fi toată procedura. E prima data când divorțez (n.r. râde). Știu că, și dacă nu vine, tot se poate pronunța divorțul, pentru că nu avem copii sau bunuri dobândite împreună’, a mărturisit Ion Șaulescu pentru fanatik.ro.