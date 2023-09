Divorțul din familia lui Theo Rose. Jurata de la Vocea României și părinții au fost alături de Raluca Diaconu

Raluca Diaconu, sora mai mare a lui Theo Rose, a vorbit deschis despre divorțul de soțul ei, după 11 ani de căsnicie. Cântăreața de muzică populară s-a luptat cu anxietatea, însă a reușit să răzbească, dându-și seama care este motivul nefericirii sale.

În anul 2019, sora lui Theo Rose avea să treacă prin divorțul de soțul ei, după 11 ani de căsnicie. Artista de muzică populară are o carieră în plină ascensiune, atât pe plan muzical, dar și în televiziune, ca moderatoare a unei emisiuni TV. Sentimental, însă, lucrurile nu au fost tocmai roz, motiv pentru care a decis că este timpul să înceapă o nouă viață. Raluca Diaconu recunoaște că la vremea respectivă a considerat că a luat una dintre cele mai înțelepte decizii, iar hotărârea de a divorța de bărbatul alături de care a trăit 11 ani a venit în momentul în care propria fericire devenise cel mai greu obiectiv de atins.

”Îmi doresc. Mi-am dorit întotdeauna. Am convingerea că vor veni când va fi timpul. Nu forțez nimic! Iar divorțul a venit când am ales să mă trezesc, să fiu sinceră cu mine și să îmi revendic dreptul la fericire!”, spunea Raluca Diaconu în urmă cu un an, potrivit Fanatik.

Totodată, Raluca Diaconu a conștientizat faptul că stările prin care trecea aveau să-i semnaleze anumite probleme. S-a luptat mult timp cu anxietatea, însă totul avea să prindă contur când a ales să nu se mai mintă, să nu-și mai facă iluzii și să nu mai trăiască în viitor. Sora lui Theo Rose a mărturisit că a făcut tot ceea ce a ținut de ea ca să fie o femeie fericită, să trăiască în prezent și să nu mai fugă de probleme.

„Cu anxietatea m-am confruntat chiar dinainte de a mă căsători și apoi m-am luptat cu ea mulți ani și nu am înțeles multă vreme de ce, de unde. Însă ceea ce am înțeles e că probabil te confrunți cu anxietate în momentul în care ceva nu e în regulă cu tine, că nu trăiești ceea ce ar trebui să trăiești, că nu ești prezent în viața ta. Nu a fost ușor, dar am înțeles că nu se poate să-ți vinzi mereu o minciună, că ești fericit și ești bine, că nu poți la nesfârșit, obosești. Mi-am luat destinul în mâini și încerc să fiu un om fericit.„

Raluca Diaconu, sora lui Theo Rose: ”Este o relație vie între noi două”

Cât despre relația cu sora ei, Raluca Diaconu susține că legătura cu Theo Rose este una vie, pură și sinceră. Fiind sora mai mare, interpreta de muzică populară a simțit că este de datoria ei să fie alături de Theo Rose și să-i insufle cele mai importante valori și credințe.

”Relația noastră este una firească între două surori. Poate că suntem mai conectate decât alte surori, pentru că ne leagă nu doar sângele, ci și cântecul. E o relație vie, care evoluează în ritmul în care evoluăm și noi! Ne iubim, ne susținem. Mi-am luat în serios rolul de soră mai mare, poate prea în serios câteodată. Am învățat-o tot ce am considerat că e de datoria mea să o învăţ. E un om bun, deosebit de talentat, muncitor, generos, este omul pe care te poți baza. Am sfătuit-o să rămână aproape de Dumnezeu, orice ar fi! Să nu uite de El! Și cred că e singurul sfat pe care i l-am dat! Și a ținut cont de el.”, a mai spus Raluca Diaconu.