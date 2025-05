Divorțul soților Obama este iminent! Au luat o decizie de ultimă oră: vând „cuibușorul de nebunii” unde au trăit cele mai frumoase amintiri împreună!

Casa de pe insula Martha’s Vineyard, unde Barack și Michelle Obama au petrecut numeroase veri, a fost scoasă la vânzare pentru 39 milioane de dolari. În contextul zvonurilor persistente despre divorț, Michelle a vorbit despre cum se află într-o perioadă de auto-reflecție, explicând că „trebuie să îmi definesc viața în termenii mei”.

De-a lungul anilor, soții Obama au petrecut mai multe veri la Blue Heron Farm, cum se numește conacul, aflat pe o moșie de 30 de acri de pe malul mării, pe insula Martha’s Vineyard.

Martha’s Vineyard este de mult timp refugiul favorit pe durata verii pentru bogătașii din nord-estul Americii.

O mică insulă din Atlantic, cu un peisaj remarcabil – porturi pitorești, faruri, plaje cu nisip, terenuri agricole dar și sanctuare pentru fauna sălbatică – Martha’s Vineyard este accesibilă doar cu barca sau cu avionul.

Insula are o populație permanentă în jur de 20.000 de oameni, dar vara numărul de turiști dornici să se bucure de frumusețile locului sau să spioneze celebritățile sau milionarii poate ajunge și la 200.000.

Soții Obama au închiriat casa pentru prima dată în 2009 și le-a plăcut atât de mult încât s-au întors în următoarele două veri.

Obama și Michelle au fost atât de atrași de frumusețea locului încât, în 2020, și-au cumpărat propria casă pe insulă.

Acum, casa familiei Obama a fost pusă la vânzare, pentru 39 milioane de dolari, scrie RADAR ONLINE.

Conform Wall Street Journal, proprietatea a fost scoasă la vânzare de agenții imobiliari Maggie Gold Seelig de la MGS Group Real Estate și Brian Dougherty de la Corcoran Property Advisors, în numele proprietarului Norman Foster și al familiei sale.

Casa principală de la Blue Heron Farm se întinde pe 650 de metri pătrați. Proprietatea mai include o casă de oaspeți cu cinci dormitoare.

Pe lângă zona principală de locuit și casa de oaspeți, proprietatea se mândrește cu un hambar, un adăpost pentru bărci, un teren de baschet și un teren de tenis.

Foster, un arhitect, a remodelat casa și a construit o piscină exterioară.

Vestea că fosta casa de vacanță a familiei Obama va fi scoasă la vânzare vine după ce Michelle, în vârstă de 61 de ani, a dezmințit zvonurile privind divorțul lor, în podcastul ei IMO.

În timp ce discuta despre sănătatea mintală și despre mersul la psihoterapeut, după opt ani petrecuți la Casa Albă, Michelle, în vârstă de 61 de ani, a abordat și zvonurile despre căsnicia ei.

Primele zvonuri despre divorț au fost inițial stârnite atunci când Barack Obama s-a prezentat de unul singur la două evenimente de mare anvergură, la Washington D.C.

Obama a participat mai întâi la înmormântarea fostului președinte Jimmy Carter și apoi la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, de ambele dăți fără Michelle.

Totuși, fosta Primă Doamnă a insistat că ea doar își trăiește decizia de a-și „controla propria viață”.

Michelle a explicat că a ajuns într-o „etapă în viață în care, pentru prima dată, trebuie să-mi definesc viața în termenii mei”. Ea a adăugat:

„Deci, care sunt acești termeni? Și mersul la psihoterapeut, doar pentru a rezolva toate astea, cum ar fi ce s-a întâmplat în acei opt ani când am stat la Casa Albă? Ce mi-a făcut asta pe plan intern? Doamne, am supraviețuit. Am scăpat cu viață. Sper că mi-am făcut țara să fie mândră de mine. Slavă Domnului, fetele mele sunt bine. Dar ce s-a întâmplat cu mine?”