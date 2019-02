Dj Morris, sfâșiat de durere! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp: “Drum bun, suflet minunat“

Morris a povestit cum s-a petrecut totul: „Nu era în firea ei (n.r.- Florina), era în a treia săptămână de sarcină. Doctoriţa i-a spus instant că are nevoie de o vitaminizare rapidă. (…) Ea ar fi ales cu orice risc să ducă sarcina mai departe, dar am zis să oprim sarcina. Ne-am gândit că dacă a fost în stare să aiba sarcină cu tripleţi, o să mai poată să aibă o altă sarcină. Doctoriţa a fost foarte deschisă şi ne-a spus clar: < >. Am stat şi ne-am gândit amândoi şi a doua zi am spus că am decis să renunţăm la sarcină” , a rememorat Morris momentele cumplite.

„Să stai lângă cineva, să ştii că nu poţi să o ajuţi cu nimic pe acea persoană. Ea a luat pastile pentru a-i provoca avort spontan, a avut dureri mari. Important este că am stat unul lângă celălalt şi cred că am luat decizia cea mai importanta împreună”, a adăugat Morris.