DJ-ul Avicii a murit in urma cu cateva zile, pe 20 aprilie 2018.

Avicii, pe numele sau real Tim Berling, era un DJ de origine suedeza si si-a gasit sfarsitul la doar 28 de ani. El se lupta de multi ani cu mai multe boli si niciodata nu s-a ferit sa recunoasca acest lucru. La varsta de 21 de ani, Avicii fusese diagnosticat cu o maladie grava.

DJ-ul Avicii si-a presimtit sfarsitul!

In anul 2016, barbatul celebru a anuntat ca se retrage din lumea muzicala si a sustinut un ultim concert. Inca de cand a devenit cunoscut si a inceput sa ajunga tot mai sus in cariera sa, a fost filmat de catre prietenul sau Levan Tsikurishvili, un regizor din Suedia. Documentarul care a rezultat a fost unul in care Avicii si-a prevestit moartea.