Soția lui Patrik Mouratoglou, Ada Obilu, este foarte nefericită din cauza relației antrenorului cu românca Simona Halep și și-a anunțat prietenele că va face război cu românca! Sub nicio formă nu îl va lăsa pe partenerul ei să fie ”furat”. Apropiații dezvăluie că aceasta este pregătită de orice pentru a o îndepărta pe tenismena româncă din viața soțului său. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, are toate detaliile și vi le prezintă în exclusivitate!

Simona Halep i-a închis zgura lui Toni Iuruc cu un serviciu kick bine plasat: game-set-match. Cei doi au divorțat la nici un un de la căsătorie (toată povestea AICI), ceea ce pentru tenis, în general, și pentru Simona, în particular, s-ar putea să fie foarte bine. Simona și-a luat rapid zborul din această căsnicie. Cînd ai o relație lungă cu racheta, e normal să-ți iei zborul cînd vrei tu.

Soția lui Patrick Mouratoglou, Ada Obilu, nu pare să fie foarte fericită cu relația pe care soțul ei o are cu Simona. Sursele clasa I D.A.S. (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) din sudul Franței au dezvăluit că Ada ar fi avut o discuție extrem de aprinsă cu grupul ei de prietene: ”D-abia aștept să dau ochii cu ea! Am să-i spun >. Poate să facă ea ce vrea, dar nu va mai continua mult timp nici colaborarea pe partea de tenis. Am să mă ocup eu de asta!”, ar fi spus Ada Obilu.

Relația dintre Simona și Patrick Mouratoglou e una foarte strânsă, care, în multe sensuri (mai multe detalii AICI), se abate de la tiparul clasic antrenor-jucător, și nu este exclus ca, în curînd, Ada Obilu să-i declare război Simonei pe față, trimițând în direcția ei niște rachete veninoase. Bine, nu e ca și cum Simona nu s-ar pricepe la rachete, nu e ca și cum Simona nu ar avea în ADN-ul ei de mare sportivă și un scut anti-rachetă.

Divorțul intempestiv al Simonei de Toni Iuruc i-a indus Adei Obilu o stare de alertă suplimentară. În trecut, mai exact, în 2013, Patrick Mouratoglou a divorțat de a doua sa soție (Clarisse, cu care are două fete) la scurt timp după ce a început să o antreneze pe Serena Williams. Mouratoglou și Serena au avut nu doar o relație profesională, ci și una intim-personală care a durat vreo trei ani, pînă cînd, în 2016, antrenorul francez cu origini grecești s-a căsătorit cu Ada Obilu, cu care are împreună două fete.

În total, Patrick Mouratoglou are cinci copii, din trei mariaje. Cu Simona Halep, Mouratoglou are, vorba vine, un singur copil: titlul WTA Masters 1000 de la Toronto, cîștigat de Simona luna trecută.

Așadar, Ada Obilu știe că scenariul din trecut, cu Mouratoglou părăsindu-și soția pentru a se combina cu Serena, se poate repeta în prezent. Istoria se tot repetă, cum bine se știe. Iar divorțul Simonei de nesăratul Toni Iuruc reprezintă o circumstanță agravantă.

Imediat ce a semnat actele de divorț, Simona a mers la o clinică de fertilizare pentru a se interesa de eventualele proceduri pe care le-ar putea face pentru a deveni mamă, după care a început să-și caute o casă în sudul Franței, pe axa Nisa-Monte Carlo, vizionând mai multe vile din zonă împreună cu mama ei, Tania (toată povestea AICI). Întîmplător, Patrick Mouratoglu locuiește și el în sudul Franței. Cum ar spune Eminescu: de la Nistru pîn’la Nisa, tot Obilu plînsu-mi-s-a.

