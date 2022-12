Doliu în lumea cinematografică! Mylene Demongeot a murit

Este doliu în lumea cinematografică. Actrița Mylene Demongeot s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Sex-simbolul de origine franceză a murit în spital, după o lungă luptă cu o boală cumplită.

Mylene Demongeot a murit la vârsta de 87 de ani. Actrița a fost considerată un sex-simbol al cinematografiei franceze în perioada 1950-1960. Mylene se afla internată într-un spital, luptându-se cu o boală cumplită.

Până la vârsta de 84 de ani, actrița Mylene Demongeot reușise să învingă cancerul de două ori. Apoi, actrița de origine franceză s-a îmbolnăvit de Covid-19, în timpul pandemiei. După ce s-a vindecat, Mylene a jucat într-o comedie regizată de Thomas Gilou, „Maison de retraite”.

Mylene Demongeot a jucat în pelicule cunoscute

Debutul în lumea cinematografică l-a avut la vârsta de 17 ani, în pelicula „Les enfants de l’amour”, care a apărut în anul 1953. Atunci, Mylene interpretase rolul lui Nicole. Odată ce a „prins” la public, actrița a apărut în mai multe pelicule cunoscute. Spre finalul anilor 1950, Mylene a jucat în „Sois belle et tais-toi”, în rolul unei contrabandiste de bijuterii.

A jucat și în „Fantomas”, „Camping”. De multe ori, Mylene a fost comparată cu Brigitte Bardot. Împărtășea cu ea iubirea și respectul față de animale și mediu.

Mylene Demongeot a mai jucat în peliculele „The Crucible”, „Women are weak”, „The Mildwife”, „Retirement Home”, „Bonjour Tristesse”, „The Giant of Marahton”, „Find the Idol”, „Tender Scoundrel”, „Upstairs and Downstairs”, „On my way”, „One Must live Dangerously”, „Under ten flags”, „Une manche et la belle” sau în „Love in Rome”.

Sursă foto: capturi video Youtube