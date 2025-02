Doliu în lumea filmului! Celebra actriță a fost găsită moartă în casă

Actrița sud-coreeană Kim Sae-ron, cunoscută pentru performanțele sale din serialul Netflix Bloodhounds și din filme de succes precum The Man from Nowhere (2010), a fost găsită decedată duminică seara la domiciliul său din Seul. Descoperirea a fost făcută de un prieten al actriței, care a alertat imediat autoritățile.

Kim Sae-ron și-a început cariera încă de la o vârstă fragedă, având doar nouă ani când a pătruns în industria cinematografică. Începând cu apariții în filme precum A Brand New Life (2009) și A Girl at My Door (2014), talentul ei remarcabil a fost rapid observat. De-a lungul anilor, actrița a devenit o figură cunoscută, jucând în diverse filme și seriale de televiziune. Una dintre cele mai apreciate interpretări ale sale a fost în The Man from Nowhere, un thriller despre o fetiță răpită, rol care i-a adus un premiu prestigios în Coreea de Sud pentru cea mai bună actriță debutantă.

De-a lungul carierei sale, Kim Sae-ron a fost aleasă pentru o varietate de roluri, devenind un nume respectat în industria divertismentului sud-coreean. Însă în ciuda succesului său timpuriu, cariera sa a avut de suferit în urma unui incident major din 2022, când actrița a fost implicată într-un accident de circulație în districtul Gangnam din Seul. Kim a fost prinsă conducând sub influența alcoolului, iar această greșeală a dus la o amendă de aproximativ 11.000 de lire sterline din partea autorităților.

Deși actrița a recunoscut vina, și-a exprimat regretul public, cerând scuze fanilor și explicând dificultățile financiare prin care trecea. Incidentul a marcat începutul unei perioade dificile pentru Kim, care a fost nevoită să se retragă din proiecte importante, inclusiv din serialul Trolley, iar oportunitățile de a obține noi roluri au devenit tot mai rare.

În ciuda acestor dificultăți, Kim Sae-ron a continuat să încerce să-și refacă cariera, jucând în seriale precum The Great Shaman Ga Doo-shim (2021). Totuși, anul 2025 a venit cu o tragedie imprevizibilă, iar vestea morții sale a șocat lumea showbizului sud-coreean. Fanii și colegii de breaslă au fost profund întristați de pierderea unei actrițe care promitea mult, iar întrebările legate de circumstanțele decesului său rămân încă fără răspuns.

Potrivit informațiilor oferite de poliție, nu există indicii de violență fizică, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții sale.

