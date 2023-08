Doliu în lumea filmului! Hersha Parady a murit

Celebra actriță din Little House on the Prairie, Hersha Parady, s-a stins. Vedeta s-a luptat timp de ani buni cu o tumoră cerebrală care a istovit-o de puteri. Fiul său a făcut tristul anunț. Starul avea 78 de ani.

Fiul artistei, Jonathan Peverall, a declarat faptul că mama sa a decedat miercuri, 23 august, în Norfolk, Virginia. În urmă cu puțină vreme, ceruse ajutorul fanilor pentru a-i putea plăti o intervenție chirurgicală:

„Hersha, care a fost întotdeauna o femeie activă și deschisă, se luptă cu o afecțiune grea – o tumoare pe creier cunoscută sub numele de meningiom. Această boală i-a răpit puterea, memoria și, din păcate, personalitatea ei vibrantă. Ea a devenit, în mare măsură, imobilizată la pat și îmi e foarte greu să o văd pe mama mea, care era cândva plină de viață și energie, acum luptându-se cu activitățile zilnice de bază.

După ce i-am văzut starea în timpul unei vizite recente la casa ei din Van Nuys, am decis să o mutăm din Los Angeles pentru a locui cu mine și familia mea în Virginia, în timp ce lucrăm pentru a ne asigura că primește ajutorul medical de care are nevoie, costurile asociate cu îngrijirea ei sunt în creștere. Ne uitam la o intervenție chirurgicală pentru a-i îmbunătăți starea, sperăm, dar drumul către recuperare este unul lung, iar costurile depășeau prețul așteptat.

De la cheltuielile de mutare la îngrijirea medicală la domiciliu, la echipamente medicale și multe altele, povara financiară este semnificativă. Și cu un loc de muncă, cu normă întreagă, și trei copii, mi-a fost dificil să îi asigur tot ce avea nevoie”

Doliu după Hersha Parady

Sute de fani din întreaga lume au început să posteze mesaje după moartea actriței. Atât familia, apropiații, cât și cei care au văzut-o pe micile ecrane o plâng. Pentru a-i aduce un ultim omagiu, au lăsat mai multe gânduri, printre care se numără:

„O vedetă de cinema?! Nu putea fi nicio cale. Dar ea era. Îmi amintesc de ea răsfoind scenariile și exersând replici în timp ce ne culcam într-o seară de primăvară. Fața ei coborâtă de concentrare în timp ce le mormăia pentru ea însăși și exersa accentul perfect.

Întotdeauna amabil, întotdeauna un râs, întotdeauna umil și întotdeauna o vedetă… Hersha, vei fi dor de tine. Rugăciunile mele sunt alături de familia ei și de odihna sufletului ei. Viața ei a fost cu adevărat o poveste de spus. Ne va fi dor de ea”,

„Cuvintele nu pot exprima cât de devastat sunt de pierderea prietenului nostru, a vecinului nostru, a prietenului baronului nostru și a întâlnirii mele de teatru. Eram fanul ei și m-a făcut să simt că e a mea. Dar ea este într-un loc mai bun și nu mai suferă. RIP. Draga noastră Hersha Parady”,

„Hersha Parady „Alice Garvey” mica mea poveste… când am întrebat… ea a crezut că există o Mary adevărată și a fost atât de îngrijorată, iar eu am spus: „Nu, focul de la școala de nevăzători… copilul!”… a râs atât de tare de această cerere de autograf și a cerut diabolic să păstreze copia „Bună Maria, Îmi pare rău pentru copil!! Hersha Parady „Alice”.

Parady și-a început cariera în televiziune cu apariții în Mannix, Bearcats! și The Waltons. Se consideră că Hersha o interpreta pe Caroline Ingalls în Little House on the Prairie, dar a pierdut în fața Karen Grassle. Mai târziu, în episodul din 1976 Journey in the Spring, Paraday a jucat-o pe Eliza Anne Ingalls, cumnata lui Charles. Abia în 1977, i s-a dat rolul lui Alice Garvey în Little House on the Prairie, pe care l-a jucat până în 1980, când personajul ei a fost ucis într-un incendiu pus accidental de Albert Ingalls. După Little House on the Prairie, ea a făcut doar apariții rare în televiziune, inclusiv Kenan & Kel.

