Doliu în lumea muzicii populare! O artistă îndrăgită s-a stins din viață. „Toate cântecele îmi sunt dragi”

Lumea muzicii populare românești este în doliu, după ce Mariana Edulescu, una dintre cele mai apreciate soliste din Constanța, a încetat din viață. Artista, cunoscută pentru stilul său inconfundabil și vocea caldă, a fost o prezență constantă în peisajul muzical tradițional, cucerind publicul cu interpretările sale.

De-a lungul carierei, Mariana Edulescu și-a dedicat întreaga viață muzicii, devenind un nume respectat în rândul interpreților de folclor și muzică de petrecere. Născută și crescută în Constanța, artista și-a descoperit talentul de la o vârstă fragedă, urmând apoi studii de specialitate care i-au consolidat drumul spre succes. A activat ca artist liber profesionist, susținând numeroase spectacole și evenimente atât în țară, cât și în comunitățile de români din afara granițelor.

Mariana Edulescu s-a stins din viață, lăsând în urmă o carieră impresionantă și un repertoriu care va rămâne în memoria iubitorilor de muzică populară. Vestea dispariției sale a îndurerat profund familia, prietenii și numeroșii admiratori care i-au urmărit parcursul artistic de-a lungul anilor.

Printre cele mai cunoscute piese din repertoriul său se numără „În gara de la Focșani”, o melodie care a adunat zeci de mii de ascultări pe platformele online și care a rămas în inimile fanilor. De asemenea, albumul „Bună seara, mai Gheorghiță” a fost un alt succes, demonstrând aprecierea de care s-a bucurat de-a lungul timpului.

Mariana Edulescu a fost o prezență activă și în mediul online, unde a menținut o legătură apropiată cu admiratorii săi prin intermediul canalului său de YouTube, unde împărtășea cântece și momente speciale din activitatea artistică.

„Toate cântecele îmi sunt dragi, pentru că ele reprezintă stările sufletești din viața mea, atunci când am râs sau am plâns, așa cum, de altfel, orice om are un destin, o poveste, dar nu toată lumea le transpune în cântec, facem asta doar noi, artiștii”, spunea Mariana Edulescu, într-un interviu la Radio Constanța.