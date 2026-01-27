Acasă » Știri » Doliu în lumea sportului! Campioana la handbal Maria Scheip-Constantinescu a murit la 91 de ani

Doliu în lumea sportului! Campioana la handbal Maria Scheip-Constantinescu a murit la 91 de ani

De: Simona Tudorache 27/01/2026 | 13:37
Doliu în lumea sportului! Campioana la handbal Maria Scheip-Constantinescu a murit la 91 de ani

Fosta handbalistă Maria Scheip-Constantinescu a murit la 91 de ani. A iubit cu ardoare acest sport, pe care l-a dus pe cele mai mari culmi, iar rezultatele notabile o includ în rândul celebrităților care ne-au făcut să ne simțim mândri.

Născută în Hălchiu, Brașov, într-o familie de sași, Maria Constantinescu a fost al șaselea copil din cei nouă frați. Ea lasă în urmă trei titluri mondiale, câștigate în 1956, 1960 și 1962, cinci titluri naționale cu Rapid, unul cu Progresul Brasov, plus Cupa Campionilor din 64 cucerită în tricoul alb-vișiniu. Pentru performanțele sale, în 2009, fost decorată cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I.

“Miți mă strigă toată lumea de-o viață! La apelativul Maria nu prea răspund, nu sunt obișnuită”, spunea Maria Scheip Constantinescu.

Maria Scheip-Constantinescu, sportiva care a făcut istorie

Maria Scheip-Constantinescu avea grație pe teren și făcea senzație atunci când juca într-un meci. A rămas până la sfârșit aceeași persoană modestă, iar asta în ciuda rezultatelor care i-au conturat cariera. Maria Scheip-Constantinescu reușea să uimească pe teren și să impresioneze prin felul ei de a fi dincolo de el. A fost iubită și apreciată, iar plecare ei lasă un gol în sufletul celor care i-au urmărit drumul.

„Handbalul românesc își ia rămas-bun de la una dintre marile sale campioane. Maria Scheip-Constantinescu, triplă campioană mondială și multiplă campioană națională, s-a stins din viață”, a anunțat luni Federația Română de Handbal printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare.

Ce a făcut Maria Scheip-Constantinescu după ce a renunțat la handbal

Maria Scheip-Constantinescu nu s-a depărtat de sport după ce a renunțat la handbal. Ea a ales să devină profesor de educație fizică și să se ocupe de pregătirea altor tineri. A activat până în 1990 la Școala Sportivă nr. 3 din București și la Școala Generală nr. 184. Cei cărora le-a influențat drumul o vor purta mereu în amintiri.

„După încheierea carierei sportive, și-a dedicat viața formării tinerelor generații, activând ca profesor de educație fizică până în anul 1990. În 2009, i-au fost recunoscute meritele prin acordarea Ordinului „Meritul Sportiv”, clasa I”, se mai arată în mesajul de pe Facebook.

Citește și: Vedete care au murit în circumstanțe bizare. Cele mai enigmatice morți ale celebrităților de la Hollywood

Citește și: Doliu în lumea filmului! A murit actrița Adela Gleijer

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Știri
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Știri
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
-50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Donald Trump ar putea suferi de probleme mari de sănătate. Ce spun specialiștii
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată ...
Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea
Stela Enache recunoaște că e se descurcă tot mai greu cu pensia, după ce prețurile au crescut și ...
Stela Enache recunoaște că e se descurcă tot mai greu cu pensia, după ce prețurile au crescut și impozitele s-au majorat: „E haos”
Bonuri de combustibil de 1.500 de lei. Cine le primește de la stat în 2026
Bonuri de combustibil de 1.500 de lei. Cine le primește de la stat în 2026
Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum
Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum
Vezi toate știrile
×