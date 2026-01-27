Doliu în lumea sportului! Campioana la handbal Maria Scheip-Constantinescu a murit la 91 de ani

Fosta handbalistă Maria Scheip-Constantinescu a murit la 91 de ani. A iubit cu ardoare acest sport, pe care l-a dus pe cele mai mari culmi, iar rezultatele notabile o includ în rândul celebrităților care ne-au făcut să ne simțim mândri.

Născută în Hălchiu, Brașov, într-o familie de sași, Maria Constantinescu a fost al șaselea copil din cei nouă frați. Ea lasă în urmă trei titluri mondiale, câștigate în 1956, 1960 și 1962, cinci titluri naționale cu Rapid, unul cu Progresul Brasov, plus Cupa Campionilor din 64 cucerită în tricoul alb-vișiniu. Pentru performanțele sale, în 2009, fost decorată cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I.

“Miți mă strigă toată lumea de-o viață! La apelativul Maria nu prea răspund, nu sunt obișnuită”, spunea Maria Scheip Constantinescu.

Maria Scheip-Constantinescu, sportiva care a făcut istorie

Maria Scheip-Constantinescu avea grație pe teren și făcea senzație atunci când juca într-un meci. A rămas până la sfârșit aceeași persoană modestă, iar asta în ciuda rezultatelor care i-au conturat cariera. Maria Scheip-Constantinescu reușea să uimească pe teren și să impresioneze prin felul ei de a fi dincolo de el. A fost iubită și apreciată, iar plecare ei lasă un gol în sufletul celor care i-au urmărit drumul.

„Handbalul românesc își ia rămas-bun de la una dintre marile sale campioane. Maria Scheip-Constantinescu, triplă campioană mondială și multiplă campioană națională, s-a stins din viață”, a anunțat luni Federația Română de Handbal printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare.

Ce a făcut Maria Scheip-Constantinescu după ce a renunțat la handbal

Maria Scheip-Constantinescu nu s-a depărtat de sport după ce a renunțat la handbal. Ea a ales să devină profesor de educație fizică și să se ocupe de pregătirea altor tineri. A activat până în 1990 la Școala Sportivă nr. 3 din București și la Școala Generală nr. 184. Cei cărora le-a influențat drumul o vor purta mereu în amintiri.

„După încheierea carierei sportive, și-a dedicat viața formării tinerelor generații, activând ca profesor de educație fizică până în anul 1990. În 2009, i-au fost recunoscute meritele prin acordarea Ordinului „Meritul Sportiv”, clasa I”, se mai arată în mesajul de pe Facebook.

