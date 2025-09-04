Doliu în presa din România! A murit jurnalista Simona Șerbănescu

Tragedie în presa din România după ce Simona Șerbănescu s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Anunțul despre decesul acesteia a venit ca un trăsnet pentru toți cei care au cunoscut-o, lăsând în urmă o carieră impresionantă în presă. Simona Șerbănescu a fost una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România, iar cariera sa a traversat mai bine de trei decenii.

Parcursul său profesional a început în anii 90, după terminarea studiilor atunci când a făcut primii pași în redacția Radio România Actualități. În primele sale reportaje a abordat teme legate de Justiție și a realizat peste 380 de materiale dintre care multe au fost apreciate pentru valoarea lor.

Simona Șerbănescu s-a stins din viață

Moartea Simonei Șerbănescu lasă un gol adânc în sufletele celor care au cunoscut-o personal, dar și în presa din România. Toți cei care au cunoscut-o au rămas cu imaginea unei jurnaliste devotate, care și a dedicat întreaga viață radioului și publicului.

„Am aflat în dimineața asta, cu tristețe, că Simona Serbanescu nu mai este în această lume. Un reporter de teren excepțional, în slujba radioului public românesc, Simona Șerbănescu a descris în sunete și interviuri lumea în care trăim. A făcut jurnalism cu atenție și răbdare, respectând atât regulile, dar și spațiul în care își dezvoltă subiectul. Simona făcea asta, firesc, aparent simplu. Este vorba de multa omenie aici, de căldura pe care o ai poate în tine, și poate ai șansa să o regăsești într-o echipă”, a transmis un fost coleg al jurnaliste.

Fiul său este răpus de durere după moartea mamei și a publicat un mesaj cutremurător pe rețele de socializare. Matei Șerbănescu a vorbit cu durere în suflet despre pierderea celei mai importante persoane din viața lui.