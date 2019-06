Doliu în sport. A murit fondatorul UEFA Champions League

Lumea sportului este în doliu, diupă ce a fost făcută publică trista veste că fondatorul UEFA Champions League a murit. Lennart Johansson s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Suedezul se confrunta cu probleme de sănătate delicate, iar presa din țara lui natală a relatat că decesul a survenit în timpul somnului.

Lennart Johansson a murit la vârsta de 89 de ani

Lennart Johansson, omul care a introdus actualul sistem al UEFA Champions League și care s-a aflat la conducere timp de 17 ani, a murit. Cauza morții nu a fost făcută publică până la momentul redactării acestui articol, însă, se pare că fostul președinte a încetat din viață astăzi, după ce s-a luptat cu o boală pentru o perioadă scurtă, relatează jurnaliștii de la The Guardian.

“Fotbalul suedez este îndurerat. Lennart Johansson, cel mai mare conducător al fotbalului internațional, a încetat din viață. ”, a anunțat Federația Suedeză de Fotbal pe Twitter.

Lennart Johansson, fondatorul UEFA Champions League

Lennart Johansson a fost al 5-lea presedinte al UEFA si a condus intre 1990-2007, inainte sa fie inlocuit cu Michel Platinit. Cea mai importanta decizie pe care a luat-o suedezul a fost schimbarea sistemului competitional din cea mai importanta intrecere intercluburi. Astfel, Cupa Campionilor a devenit Liga Campionilor in 1992.

Johansson a introdus faza grupelor inainte de meciurile eliminatorii. Inainte de 1992, in Cupa Campionilor, echipele se intalneau direct in fazele eliminatorii ale competitiei. Mai mult, Lennart Johannson a avut un rol cheie in desemnarea Suediei ca tara organizatoare a Campionatului European din 1992, turneu final castigat de Danemarca.