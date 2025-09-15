Doliu la Asia Express 2025! Tatăl ei s-a stins noaptea trecută. Boala cruntă de care suferea

Durere imensă pentru Olga Barcari, concurenta cunoscută publicului larg din show-ul Asia Express. Bruneta trece prin clipe de coșmar, după ce tatăl său s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut chiar de ea, în mediul online alături de un mesaj dureros.

Olga Barcari este un hair-stylist de succes și face echipa cu Karmen în show-ul care ține toată România cu sufletul la gură, Asia Express-Drumul Eroilor. Olga este originară din Republica Moldova și a plecat în această aventură, dornică să își depășească limitele.

Tatăl Olgăi Barcari a murit

Frumoasa brunetă face echipă cu Karmen, fiica lui Adrian Minune și amândouă sunt hotărâte să își înfrunte temerile și să demonstreze că locul lor este în cursă. Olga Barcari este originară din Republica Moldova, are vârsta de 37 de ani și este un hair-stylist de succes în România. Bruneta este recunoscută prin faptul că are colaborări de succes cu numeroase vedete, dezvoltând și o afacere în domeniul frumuseții.

Olga Barcari trece prin momente grele după ce tatăl său s-a stins din viața. Conform surselor CANCAN.RO tatăl Olgăi a murit în urma unei boli nemiloase: cancer. În mediul online concurenta de la Asia Express a publicat o lumânare aprinsă și un mesaj emoționant:

„Ai fost stâlpul meu de sprijin, tată. Azi ai plecat dintre noi, dar rămâi pentru totdeauna în sufletul meu. Te iubesc!”, a fost mesajul publicat pe Instagram.

Olga Barcari a ajuns în atenția publică la începutul anului 2024, după ce s-a speculat că ar avea o relație cu comediantul Cătălin Bordea, după divorțul acestuia de Livia Eftimie. Cătălin a descris-o tot timpul pe Olga, drept o „femeie absolut minunată”.