Doliu la CFR! A murit fostul director Titi Irimia

Este doliu în lumea transporturilor din România! Titi Irimia, fostul director general adjunct al CFR Călători, a murit la vârsta de 77 de ani. Bărbatul a fost descris ca fiind unul dintre cei mai apreciați profesioniști în domeniu. Întreaga carieră și-a dedicat-o transporturilor feroviare.

Vineri, 29 august 2025, Titi Irimia s-a stins din viață. Fostul director general adjunct și director interimar al CFR Călători, a murit la vârsta de 77 de ani, iar foștii săi colegi au avut numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului. Acesta va rămâne în amintirea lor ca fiind un adevărat lider în perioada în care a preluat conducerea CFR după moartea regretatului Valentin Bota.

Titi Irimia, fostul director CFR Călători, a murit la 77 de ani

Titi Irimia a făcut parte din conducerea executivă a CFR Călători, funcție din care a coordonat diferite servicii și compartimente din cadrul societății. A fost director general adjunct și apoi director general interimar. Regretatul director rămâne o figură importantă în conducerea CFR, contribuind la administrarea și coordonarea societății, impunând operatorul pe o piată care deja devenise concurențială.

În perioada în care s-a aflat la conducerea CFR Călători, Titi Irimia a fost apreciat pentru angajamentul pe care l-a preluat pentru promovarea serviciilor moderne, dar și pentru implementarea tehnologiilor (cum a fost sistemul x-Sell care a înlocuit biletele pe carton) și modernizarea infrastructurii. Totul spre confortul și siguranța pasagerilor.Foștii săi colegi de la CFR Călători au transmis mesaje de regret și de recunoștință pentru ceea ce a însemnat Titi Irimia pentru companie.

„A dat dovadă de spirit de echipă și colaborare. S-a poziționat ca un lider care mobilizează echipa managerială și angajații spre performanțe crescute și satisfacția clienților. Titi Irimia a generat o diferențiere pozitivă, care a întărit încrederea publicului și poziționarea CFR Călători ca un operator feroviar modern și responsabil în România”, a declarat Carmen Popescu, fost director de Achiziții la CFR Călători, pentru clubferoviar.ro.

