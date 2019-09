Doliu la Puterea Dragostei! Un concurent a murit într-un accident cumplit. Totul a fost filmat

Emisiunea Puterea Dragostei este în doliu, după ce un concurent și-a găsit sfârșitul într-un accident cumplit. Totul a fost filmat, iar imaginile au fost făcute publice. Atât concurenții din primul sezon, cât și cei din sezonul al doilea sunt foarte triști și nu le vine să creadă că bărbatul a murit.

Câștigătorul emisiunii din Grecia, Panos Zarlas, a suferit un accident de motocicletă, iar întregul moment a fost filmat. Medicii sosiți la fața locului nu au putut decât să constate decesul.

Accidentul a avut loc pe strada Syggrou din Atena, capitala Greciei, iar fostul concurent a pierdut controlul motocicletei. Faptul că nu purtat cască i-a aduc moartea lui Panos, chiar de ziua lui, la împlinirea vârstei de 28 de ani.

Până în acest moment, cauzele producerii accidentului fatal rămân necunoscute, iar martorii vor fi chemați la audieri pentru a declara ce s-ar fi putut întâmpla.

Simina de la Puterea Dragostei și Alex Zănoagă s-au despărțit

Totul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, după ce Simina a fost deranjată de atitudinea iubitului ei la un joc de… cărți. “M-a supărat faptul că nu a ținut cont de mine și de felul meu de a fi, în condițiile în care, vorbisem pe această temă și în urmă cu 24 de ore. Sincer, atât de tare m-a afectat cearta, încât, am ales să plec și să nu mai vin acasă. Eram atât de nervoasă, încât am plecat de acasă. Am fost cu Raluca, am mâncat, a trecut timpul, și apoi am dormit la o prietenă.

A două zi, m-am dus la o mânăstire, să mă rog, și am cerut un semn de la Dumnezeu, să știu ce să fac în continuare, să mă întorc sau nu la Alex. Am primit unul, dar nu am să îl spun, prefer să fiu superstițioasă, cert este că în acel moment, am realizat că greșeam și am revenit acasă.

Despre Jador nici nu mai vreau să discut. Este un capitol încheiat de mult timp pentru mine. Nu există nimic între noi, iar subiectul acesta chiar nu-şi mai are rostul!”, a declarat Simina pentru Wowbiz.ro.