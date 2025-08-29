Doliu pentru un concurent de la Mireasa. Tatăl lui a murit într-un accident crunt, pe câmp

Fostul concurent al sezonului 11 „Mireasa” și logodnic al Lilianei, Teo Olteanu, trece prin momente extrem de dificile. În doar câteva luni, tânărul a pierdut doi oameni dragi: mai întâi bunicul său, iar recent, tatăl său, Dănuț Olteanu. Durerea care îl apasă este imensă, iar familia sa se află într-un doliu profund.

Familia lui Teo Olteanu, fost concurent al sezonului 11 „Mireasa” și logodnic al Lilianei, trece prin momente de o durere copleșitoare. Tatăl său, Dănuț Olteanu, a încetat din viață în urma unui tragic accident.

Tatăl lui Teo Olteanu a murit

La doar 52 de ani, Dănuț Olteanu își desfășura activitatea obișnuită la câmp, îngrijind lucrările de irigație, când a fost lovit de manivela de punere în mișcare a tamburului de irigare, în zona gâtului și a pieptului. Medicii sosiți la fața locului au încercat mai multe manevre de resuscitare, însă, din păcate, fără succes, fiind declarat decedat la scurt timp.

Vestea a căzut ca un trăsnet asupra lui Teo și a întregii familii, lăsând un gol imens și o durere greu de descris în cuvinte. Plecarea tatălui său survine la scurt timp după ce tânărul a trecut printr-o altă pierdere dureroasă. Bunicul său a decedat în timpul filmărilor, iar fostul concurent de la Mireasa a fost nevoit să lipsească din emisiune pentru înmormântare. Astfel, într-o perioadă foarte scurtă, el a pierdut două persoane dragi care i-au fost alături întreaga viață și, în prezent, trece printr-o suferință imensă.

Pentru a merca decesul tatălui său, Teo Olteanu a făcut un gest simbolic pe rețelele de socializare. Și-a schimbat fotografia de profil adăugând o imagine neagră cu o fundă, de doliu.

Teo Olteanu a ieșit din emisiune alături de logodnica lui, Liliana

Teo și logodnica sa, Liliana, au părăsit emisiunea împreună, fiind pregătiți să înceapă un nou capitol în viața lor, în afara show-ului. Tragedia adaugă însă o umbră dureroasă asupra acestor planuri, iar familia și apropiații rămân în doliu. Tânăra își susține iubitul în această perioadă dificilă pentru el.

