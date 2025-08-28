Ea este Denisa, adolescenta de 15 ani care a murit după ce a fost lovită de tren în Bacău. Dezvăluiri tulburătoare: ”S-a pus în mijlocul căii ferate și...”

Denisa, o adolescentă de doar 15 ani din județul Bacău, și-a găsit sfârșitul sub roțile trenului care circula pe ruta Adjud–Siculeni. Vestea tragică a șocat comunitatea, iar acum ies la iveală detalii cutremurătoare despre ultimele clipe din viața ei. Unele voci susțin că nu a fost vorba despre un accident, ci despre un gest extrem.

Miercuri, 27 august, fata se afla în apropierea localității Asău, pe calea ferată, într-o zonă fără pasaj pietonal. Trenul a surprins-o, iar impactul a fost fatal. Deși mecanicul de locomotivă a tras semnalele acustice, Denisa nu a reacționat, fiind lovită și strivită pe loc. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, însă circumstanțele ridică numeroase semne de întrebare.

Dezvăluirii tulburătoare în cazul morții Denisei

Denisa provenea dintr-o familie greu încercată. Tatăl ei ar avea dificultăți de mers, iar mama ar fi bolnavă cronic. Prietenii și apropiații spun că fata era adesea retrasă și că avea probleme personale. În mediul online au apărut rapid comentarii care sugerează că adolescenta ar fi recurs la un gest extrem după o ceartă cu iubitul ei.

Potrivit acestor mărturii, Denisa și-ar fi așezat capul pe calea ferată și, înainte de impact, și-ar fi făcut cruce. Mai mult, se vehiculează că ar fi vorbit la telefon chiar cu tânărul respectiv în acele momente dramatice.

„Dumnezeu să o ierte! Nu a fost lovită, s-a sinucis, s-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce. Ştiu sigur”, a scris un internaut într-un comentariu pe Facebook.

Momentan ipoteza sinuciderii nu a fost confirmată de oamenii legii. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs incidentul teribil.

„La data de 27 august a.c., polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați despre producerea unui accident pe calea ferată, în zona localității Asău. Din primele verificări a reieșit faptul că trenul Regio, care circulă pe direcția Adjud – Siculeni, a surprins și accidentat mortal o minoră de 15 ani, din comună Asău. Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Bacău.

