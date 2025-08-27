Acasă » Știri » Mire de 23 de ani, împușcat chiar în ziua nunții sale. Anchetatorii au fost uluiți să afle de ce ruda lui a făcut asta

Tragedie fără margini în familia a doi tineri căsătoriți. Ali, un mire în vârstă de 23 de ani, a murit fulgerător în ziua propriei nunți. Nenorocirea a avut loc în timp ce evenimentul se afla în plină desfășurare, atunci când o invitată a tras cu o armă de foc în semn de bucurie. 

Ceea ce trebuia să fie un moment de sărbătoare s-a transformat într-o nenorocire. În ziua nunții sale, un mire a murit în urma rănilor suferite după de a fost lovit de gloanțele unor focuri de armă trase în semn de bucurie de către o invitată. Principala suspectă este chiar una dintre mătușele victimei.

Incidentul a avut loc în nordul Turciei. Potrivit presei locale, în timp ce Ali K., mirele de 23 de ani, și proaspăta lui soție se aflau la petrecerea nunții lor, o femei – se crede că este vorba despre mătusa mirelui – în vârstă de 47 de ani – a tras mai multe focuri de armă în semn de bucurie.

Tânărul, grav rănit, a fost transportat de urgență la spitalul de stat din Șebinkarahisar, însă în ciuda eforturilor depuse de medici, acesta nu a putut fi salvat. Mătușa suspectă a fost reținută de polițiști.

Acest obicei este des frecvent la nunțile din Turcia, însă nu este prima dată când invitații sunt răniți sau chiar omorâți de focurile de armă trase în aer. În urmă cu o săptămână, doi bărbați au fost răniți și un altul a murit în urma unor focuri de armă trase la o nuntă din provincia Trabzon, Turcia. Evenimentul a fost oprit pe loc, iar 3 persoane au fost reținute de polițiști.

În anul 2018, un medic a murit după ce s-a împușcat accidental în cap în timp ce verifica o armă care nu funcționa corect, tot în timpul unei nunți din Turcia. Hasan Akdemir, în vârstă de 39 de ani, folosea un pistol pentru a trage focuri de armă în aer în timpul unei ceremonii din orașul Konya, din centrul Turciei. Arma nu a funcționat corect, iar medicul s-a oprit pentru a verifica ce s-a întâmplat. Arma s-a descărcat în mână, iar bărbatul a sfârșit prin a se împușca în cap.

 

