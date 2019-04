Doliu uriaș în sportul românesc. A murit într-un accident cumplit. Avea 200 km/h

Doliu în sportul românesc, după ce un sportiv a murit într-un accident cumplit. Tânărul avea peste 200 km/h și farurile stinse, deși era întuneric. Potrivit martorilor, se afla într-un sens giratoriu, când mașina a lovit o dubă plină cu marfă.

Baschetbalistul Andrei Ștefam și-a găsit sfârșitul la doar 20 de ani. „Am 30 şi ceva de ani de şoferie, dar aşa ceva nu am văzut„, spune un martor. Tânărul a murit pe loc în impact. Era student în Cluj şi venise acasă de doar câteva ore. Părinţilor le-a spus că iese în oraş. „După câte am înţeles, avea şi farurile stinse. Şi dacă îl vedea, vă daţi seama, la viteza aia, cât îi trebuie, 3 secunde„, declară un alt martor.

Ramona Varodi, purtător de cuvânt IPJ Mureş: „Cauza probabilă principală a producerii accidentului ar fi neacordare prioritate de trecere la efectuarea virajului la stânga, iar ca şi cauză secundară, viteza excesivă„.

Un bărbat de 42 de ani se afla la volanul dubei pline cu marfă. Se îndrepta spre piaţă, ca să-şi vândă produsele. Nici el nu a mai putut fi salvat. Doi copii au rămas orfani. „O femeie care il cunostea spune că venea la piata de legume en gros. Avea magazin in localitate„, declară un localnic. „Când am auzit vestea, mi s-au înmuiat picioarele, mi s-a făcut pielea de găină. Este o foarte mare tragedie. Mi-e milă de părinţi, de fratele lui. A fost la noi în echipă, l-am antrenat atâţia ani„, a declarat George Trif, fostul antrenor.

„Era la Facultatea de Construcţii. Ne întâlneam în Cluj. Şi eram colegi la echipa de baschet a universităţii. Eram cei mai buni prieteni. Mie mi se prea foarte liniştit, dar din câte am înţeles, îi cam plăcea viteza, ca oricărui băiat„, spune un prieten.

Se pare că tânărul ar fi făcut şi drifturi pe şoseaua pe care şi-a pierdut viaţa. Poliţiştii au deschis o anchetă.