Dorian Popa, incident neplăcut în vamă la turci. Ce a pățit artistul: ”Eu aveam procură”

În urmă cu câteva zile, Dorian Popa a pleat în Turcia. Doar că… artistul a avut parte de o experiență neplăcută. Vedeta a povestit într-un vlog pe Youtube cu ce situație s-a confruntat, în vamă, la turci.

S-a pornit spre Istanbul cu mașina. Dorian Popa trebuia să rezolve niște treburi și și-a pregătit actele necesare pentru această călătorie. Doar că.. a uitat un document foarte important și a avut parte de o experiență neplăcută în vamă.

Procura nu era orginală, iar acest lucru i-a dat mari bătăi de cap. Artistul a fost la un pas să se întoarcă în România. A început să discute cu oamenii legii și le-a mărturisit că este un cântăreț celebru în România. A început să cânte și… a ajuns în Istanbul! (VEZI ȘI: CE FACE DORIAN POPA LA REVELIONUL LUI NEGRU: ”GHICESC ANUMITE LUCRURI CARE…”)

”Eu aveam o procură, știți că atunci când ieși cu mașina din țară e nevoie de procură pentru că mașina este pe firmă. Eu am făcut atunci pentru Budapesta. Știam că e valabilă trei luni, nu m-am gândit la detalii, mai detalii de atât. Și zilele trecute chiar vorbeam cu Cori, i-am zis că avem pașapoarte, procură nu ne mai trebuie pentru că o avem deja făcută pe trei luni. Am zis că mergem, totul e bine. Eu mergeam la sigur.

Acum am mers noi către vamă, am aberat noi… Până să ajungem la turci, bulgarii ne-au oprit, un domn român ne-a spus că avem problemă cu procura. Noi o aveam pe telefon. Ne-a zis: Domnule, vedeți că procura nu este pentru spațiul extracomunitar, adică nu este pentru țările non-UE și o să aveți probleme la turci, dacă o arătați de pe telefon. Numai Popa putea să pățească așa ceva. Am dat toate telefoanele în țară și în 30 sau 40 de minute aveam noua procură pe care domnul român de la vama din Bulgaria ne-a și printat-o.

Am mers la vamă, m-am pus cu coatele pe tejgheaua lui nenea ăla, i-am întins toate actele și s-a uitat la ceasul meu. E Rolex? Am zis ce vrea ăsta de la mine. I-am zis atunci că sunt cântăreț și l-am întrebat dacă vrea să asculte Tarkan. Și am început să cânt la vamă înainte să intrăm. S-au strâns toți băieții acolo, nu mai contau actele mele, i-am luat de cap. Le-am arătat și Instagramul și iată-mă în Istanbul”, a povestit Dorian Popa.

Dorian Popa, investiție uriașă!

Dorian Popa și-a cumpărat un teren situat în lângă vila impunătoare pe care și-a construit-o în Domnești. Aici, el va construi un cartier rezidențial: “Unul dintre visurile mele contemporane, ca să spun așa, a fost să construiesc și să pot să văd șantierul de la mine din casă! Să pot să mă trezesc de dimineață și să merg să îi ajut pe băieți, să verific cum decurg lucrările, fără să fie nevoie să străbat orașul în lung și în lat”, mărturisea artistul într-un vlog.

În momentul în care va termina de construit cele șase case, Dorian Popa vrea neapărat să-și schimbe pietrișul din fața vilei sale impunătoare. Iar pentru acest lucru, artistul trebuie să scoată din buzunar aproximativ 10.000 de lei. O nimica toată având în vedere faptul că Dorian Popa încasează lunar peste 100.000 de euro doar din activitatea sa de pe YouTube. (CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA FACE DEZVĂLUIRI PICANTE: ”CINE N-A FĂCUT DRAGOSTE ÎN MAȘINĂ, N-A TRĂIT!”)

”La anul, după ce terminăm cu primele 6 case din Hâtz Residence și ne liniștim puțin, o să scot toată piatra și am să torn beton peste toată partea asta care era cu pământ și cu folie antiburuieni, care era o vrăjeală. E o vrăjeală! Oricum ies buruienile și prin folia aia. Am să torn betonul, am să cumpăr iar piatră de Grecia, pentru că asta s-a murdărit.

În momentul în care o să o pun pe beton și nu va mai avea contact cu pământul, nu se va mai înverzi. Este drept, nu e o investiție mică. Toată piatra pe care o vedeți aici a costat, nici mai mult, nici mai puțin, de 10.000 de lei. Ăsta e un preț foarte bun și negociat datorită cantității uriașe pe care am cumpărat-o”, a zis Dorin Popa, pe Youtube.