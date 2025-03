Dorian Popa iubește din nou! Are de gând să se însoare sau nu?

Dorian Popa este din nou în centrul atenției, de această dată nu doar datorită activității sale din mediul online, ci și prin implicarea sa într-un nou proiect cinematografic. Artistul face parte din distribuția filmului „Mentorii”, o comedie care aduce în prim-plan fenomenul influenței online și al sfaturilor „miraculoase” despre succes și dezvoltare personală.

Lansat oficial în cinematografele din România pe 28 februarie 2025, filmul explorează într-o manieră satirică lumea mentorilor autoproclamați care promit rețete rapide pentru succes. Producția este realizată de Magic Maker Media House, o companie aflată sub umbrela Untold Universe, în colaborare cu Headline Management, cel mai mare label de stand-up comedy din România.

Dorian Popa interpretează rolul lui Flex Barbarul, un personaj excentric, inspirat din realitatea digitală, care reflectă într-o manieră amuzantă și ironică tendințele din mediul online. În ultimii ani, pe rețelele sociale au apărut numeroși „specialiști” care oferă rețete de succes, iar scenariul filmului urmărește exact acest fenomen, arătând contrastul dintre promisiunile exagerate și realitatea din spatele ecranului.

Pentru Dorian Popa, acesta reprezintă un pas important în cariera sa, fiind unul dintre cele mai vizibile proiecte cinematografice în care este implicat. Cu o experiență în domeniul artistic, încă de pe vremea serialului „Pariu cu viața”, artistul s-a familiarizat rapid cu dinamica filmului, colaborând cu o echipă pe care o cunoștea deja.

„Este una dintre cele mai frumoase întrebări și la care îmi place să răspund cel mai mult de când am început campania de promovare a filmului «Mentorii». Propunerea a venit cu un an și jumătate înainte de începerea filmărilor propriu-zise. Am fost invitat în biroul producătorului Edy Chereji, biroul din București al festivalului Untold, și mi-au spus că au o propunere pentru mine, moment în care am crezut că e vorba despre o acțiune de promovare a evenimentului muzical. Ideea mă entuziasma enorm, însă în momentul în care mi s-a spus că este vorba despre un rol principal într-un film de cinema, întregul meu Univers a fost dat peste cap”, a spus Dorian Popa., potrivit Libertatea.