Dorian Popa, mesaj halucinant! Cum se blestemă, după ce a fost prins drogat la volan

Dorian Popa a transmis un mesaj halucinant la mai puțin de și lună și jumătate de la momentul în care a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Celebrul vlogger a ajuns să se blesteme, după momentele grele prin care a trecut.

În data de 27 octombrie, un echipaj de poliție l-a oprit în pe Dorian Popa pe un drum din Domnești. În urma rezultatelor, a reieșit faptul că artistul consumase cannabis. Ulterior, acesta a realizat și un filmuleț în care și-a recunoscut greșeala și a cerut scuze oamenilor pe care i-a dezamăgit. Acum, celebrul vlogger a avut un nou mesaj despre situația în care a fost implicat.

Dorian Popa a recunoscut că a făcut o mare greșeală atunci când s-a urcat la volan, fără să fie sigur că substanța interzisă nu se mai afla în corpul. Recent, a vorbit despre acel moment atunci când, în cadrul unui interviu, a fost întrebat dacă îi pare rău că a consumat cannabis sau că a condus drogat.

„Greșeala majoră este faptul că am condus negândindu-mă dacă corpul meu este curat. Dar, obiectiv vorbind, având în vedere repercusiunile pe care le-am simțit în ziua de astăzi, îmi pare rău. Sper să nu dezamăgesc pe unii, dar consider că e o greșeală și că am fumat, da.

Și am tăria de caracter, și-mi asum toate vorbele mele din acest moment să spun că nu voi mai fuma niciodată. Mi-a întors viața pe dos, m-a deranjat foarte tare, pentru că apreciez sau îmi doresc de la viața mea rezultate, mai mult ca orice.”, a spus Dorian Popa, în cadrul podcast-ului moderat de Micutzu (Cosmin Nedelcu).