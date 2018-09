Dorian Popa s-a accidentat grav la „Ultimul trib”! Ce a pățit artistul

Dorian Popa s-a accidentat destul de grav la „Ultimul trib”. Artistul se așteaptă să fie nominalizat pentru a părăsi competiția. Cântărețului i-a sărit genunchiul la duelurile pentru perne.

Prim luptă pentru „Nominalizare” a fost una foarte intensă la „Ultimul trib”. Etapa I a probei a dus și la primul conflict. Sorana Darclee a fost trântită cu violență de către adversara ei: „Așa ceva nu este posibil. A lovit-o, a trântit-o cu fața-n nisip. Nu se poate așa ceva. Ce facem, ne dezumanizăm?” a strigat de pe margine Dorian Popa. Artistul din echipa „Lemurilor” a fost și el accidentat foarte dur, chiar în etama ce a urmat.

Lui Dorian Popa i-a sărit genunchiul în timpul unei probe și a fost nevoie de intervenția urgentă a medicului. Un adversar, „crocodilul Alex”, a sărit imediat să îl ajute pe artist și să îi pună genunchiul la loc.

„Când am văzut ce se întâmplă cu piciorul lui, am crezut că leșin. Nu pot să cred că poate să suporte asemenea durere”, a spus Paula Chirilă

Daniela Crudu a fost și ea șocată de momentul în care Dorian Popa s-a accidentat. Ea nu s-a băgat la acea probă din cauză că are silicoane și nu voia să fie rănită: „Când am văzut ce a pățit, am înnebunit! Nu mai puteam să mai respir.” (Citește și Vedetele din “Ultimul trib” se spală la lighean și cu strachina)