Dorian Popa s-a vaccinat împotriva COVID-19. Cântărețul a transmis totul live

Dorian Popa s-a vaccinat împotriva noului coronavirus, iar momentul a fost transmis live pe pagina oficială a campaniei de vaccinare.

Vedetele urmează exemplul vaccinării împotriva virusului care ne-a schimbat viețile în ultimul an. Dorian Popa s-a vaccinat vineri, 23 aprilie cu prima doză. El a fost filmat în timp ce i se administra serul, cu titlul postării pe Facebook „ HÂTZ! Dorian Popa s-a vaccinat!”

„Când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut 4 vaccinuri și când am plecat în Madagascar am făcut alte 4 sau 5 vaccinuri. Să fim serioși, fraților!”, a transmis Dorian Popa în stilul characteristic, optimist.

Dorian Popa și-a adăugat „HÂTZ” în acte

“Este pe bune cu schimbarea numelui, de aceea am şi publicat la Monitorul Oficial, am depus cererea şi la evidenţa populaţiei, la mine la primărie, la Domneşti. Acum trebuie să mai fac un portofoliu în care să includ câteva declaraţii luate de la notariat de la câţiva oameni care pot confirma că sunt cunoscut şi sub pseudonimul de Hâtz, după care nişte articole de presă apărute de-a lungul timpului. Toate acestea adunate într-un portofoliu şi trimise către Consiliul Judeţean Ilfov. După asta dacă ne ajută Dumnezeu şi avem ok-ul, la Prefectură, şi de acolo, la schimbat buletinul”, a mărturisit artistul, pentru Click!

VEZI ȘI: Dorian Popa, tatuaj nou! Ce model a ales de această dată și ce semnificație are? „Va rămâne pe pielea mea. Da, ați auzit bine”