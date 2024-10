Dorian Popa vrea să dea lovitura în afaceri! Cât costă o pizza cu numele vloggerului

Lui Dorian Popa îi place să muncească și are planuri mari de viitor! Celebrul vlogger își dorește să dea lovitura în afaceri, dar de data aceasta nu este vorba despre imobiliare! Cât costă o pizza cu numele vloggerului? Mulți fani s-au întrebat, iar noi avem răspunsul! Stocul s-a epuizat încă de la început!

Celebrul artist și-a deschis un nou business chiar la începutul lunii octombrie. Dorian Popa a fost atent să aleagă un nume reprezentativ pentru afacere, așa că a ales denumirea de Hatz Pizza și are mare încredere în viitorul acesteia.

Cine s-ar fi așteptat să audă că Dorian Popa se va implica în industria alimentară? Mare le-a fost mirarea fanilor. Cunoscutul vlogger a vrut diversitate, așa că a pregătit două sortimente de pizza: Hatz Pizza Ham-Mania și Hatz Pizza Pepperoni.

„Lucrăm alături de o fabrică din Germania care se ocupă de producerea pizzei și se asigură de calitatea produsului ceea ce cred că face că Hatz Pizza să > cu adevărat gurița este gustul pentru care îi suntem recunoscători lui Dumnezeu, pentru că este o rețetă care a survenit multor modificări și multor brainstorminguri și testuri până la forma finală. Aromele Hatz Pizza, Ham-Mania și Pepperoni Obssesion, sunt niște arome pe care le-am ales în urma studierii unor statistici atente care relevă ce anume pizza consumă românii noștri dragi și într-un final aseară am avut plăcerea de a lansa oficial Hatz Pizza alături de apropiații mei și de toți retailerii cu care colaborăm, dar și de brandul care se ocupă de distribuția produsului congelat, a pizzei”, a spus vedeta.

Cele două sortimente de pizza s-au vândut la prețul de 19,99 lei. Dorian Popa a vrut să își lase amprenta asupra ambalajului. Cutiile îl înfățișează pe artist, dar și pe Cheluțu, animalul lui de companie.

Este important de precizat faptul că este vorba despre pizza congelată. Dorian Popa a anunțat deja că aceste produse vor fi disponibile curând în mai multe supermarketuri din România, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să le încerce.

„A fost o seară superbă! Cu o zi înainte am lansat la Cinema City, am avut și un eveniment acolo în care am invitat 100 de câștigători dintre urmăritorii mei să fie alături de noi la vizionarea vlogului, film pe care l-am difuzat în cinema. Pentru prima oară în România un vlog a fost difuzat în cinema și iată-ne cu rafturile goale pentru că oamenilor le place foarte mult pizza, încercând din răsputeri să acoperim cererea uriașă care ne face să ne simțit atât de bine și să fim atât de bucuroși”, a adăugat vedeta.