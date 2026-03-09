Două alimente de post preferate de români care accelerează subtil procesul de îmbătrânire. Le găsești în orice supermarket

Perioadele de post sunt frecvent legate de ideea de purificare a organismului și de adoptarea unor obiceiuri alimentare mai echilibrate. Mulți oameni consideră că eliminarea produselor de origine animală din dietă aduce automat beneficii pentru sănătate. Totuși, realitatea este mai nuanțată, deoarece nu toate alimentele de post sunt neapărat sănătoase, potrivit CSID.ro

Există produse foarte populare în timpul postului care, deși sunt percepute ca alternative potrivite, pot avea efecte mai puțin favorabile asupra organismului atunci când sunt consumate în mod regulat. Printre acestea se numără două alimente apreciate de mulți români: halvaua și brânzeturile vegetale.

Deși sunt adesea alese ca înlocuitori pentru dulciuri sau produse lactate, aceste alimente pot conține cantități mari de zahăr, grăsimi sau aditivi. Consumate frecvent, ele pot favoriza în timp anumite procese biologice asociate cu îmbătrânirea prematură a organismului.

