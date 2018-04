DJ Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit vineri, la vârsta de 28 de ani. El a fost găsit mort în Muscat, Oman. Autoritățile au solicitat două autopsii, iar prima a fost făcută chiar în ziua morții artistului. Sâmbătă s-a făcut și a doua, dar cauza morții nu a fost divulgată.

„Două autopsii au fost făcute după moartea lui Avicii, una vineri, iar a doua sâmbătă. Putem confirma că nu există nicio suspiciune a vreunei infracțiuni”, a declarat o sursă din cadrul Poliției din Oman, scrie romaniatv.net.

„Când o să mor, vreau să fiu ţinut minte pentru viaţa pe care am dus-o!”, spunea Tim Bergling în urmă cu câteva luni.

Voia să se retragă de pe scenă

În 2016, el a anunţat că va renunţa la show-uri, iar în luna august a aceluiaşi an l-a susţinut pe ultimul, în Ibiza.

Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării de sănătate.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy – pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One”, „Wake Me Up”, „You Make Me”, „X You”, „Hey Brother”, „Addicted to You”, „The Days”, „The Nights” şi „Waiting for Love”. A lansat două albume de studio – „True” (2013) şi „Stories” (2015).