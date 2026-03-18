Imaginea cu Nicușor Dan, întins între două doamne, a devenit virală: ”Am crezut că e AI! Dă foarte rău”

Cozmin Gușă, jurnalist și analist politic, analizează imaginea virală cu Nicușor Dan, președintele României, întins între trei doamne – în timp ce participa la o acțiune de donare de sânge pe holurile Palatului Cotroceni.

Marți, 17 martie 2026, într-o acțiune organizată de Administrația Prezidențială, pentru a atrage atenția asupra lipsei de rezerve de sânge din spitale, Nicușor Dan a donat sânge. Pentru acest demers, Sala Unirii din Palatul Cotroceni a fost parțial amenajată pentru donare. Șeful statului s-a strecurat lângă trei femei sexy, s-a întins la orizontală și s-a alăturat inițiativei.

„Donarea de sânge salvează vieţi! Împreună, prin gesturi simple şi acţiuni uşor de realizat, putem face o mare diferenţă. Sunt semeni care trec prin experienţe şi traume cumplite, prin accidente sau intervenţii medicale complicate. În aceste situaţii dramatice, este esenţial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a precizat preşedintele într-o postare pe Facebook.

Cozmin Gușă, despre fotografia virală cu Nicușor Dan

În cadrul emisiunii Dan Capatos Show, Cozmin Gușă, analist politic și jurnalist, a studiat imaginea virală în care Nicușor Dan stă întins alături de trei doamne și domnișoare ofițeri. Acesta a analizat situația, care a fost catalogată de-a râsu-plânsu, și a făcut mai multe observații legate de contextul și impactul fotografiei.

Înițial, la fel ca mulți alți privitori, Cozmin Gușă a crezut că imaginea este realizată cu inteligența artificială. Apariția lui Nicușor Dan a fost criticată, mai ales în contextul unei acțiuni atât de importante.

„Nu am crezut că s-a ajuns în stilul ăsta. Este o problemă gravă. Acțiunea este ratată din cauza cadrului. Acțiunea în sine este de excepțională, cu toții ar trebui să facem asta. Să stai întins alături de niște doamne și domnișoare ofițeri – care sunt și sexy, tu având o faimă de mare crai, așa am auzit în Cotroceni despre Nicușor Dan, nu dă bine. Adică amesteci o chestie foarte serioasă (acțiunea de a dona sânge) cu niște presupuneri nepotrivite, care chiar dacă nu sunt adevărate, acest cadrul în care apare întins pe spate, cu picioarele înainte… dă foarte rău, foarte rău. Măcar dacă îl puneau singur, probabil așa se gândea lumea că e pe patul de spital, dar să-l fi pus lângă niște bărbați. L-au întins acolo lângă doamne și domnișoare, probabil la dorința lui, și a ieșit prost. În condițiile în care noi suntem într-o situație gravă. Poporul, începând cu mine, începem să râdem amarnic”, a spus Cozmin Gușă în emisiunea Dan Capatos show.

Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

