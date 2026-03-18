Cum influențează bilingvismul deciziile morale: echilibrul dintre rațiune și emoție

Persoanele bilingve pot percepe dilemele morale diferit în funcție de limba în care gândesc. Cercetările recente arată însă că diferențele dintre judecățile morale nu depind doar de limbă, ci și de modul în care funcționează procesele cognitive și emoționale ale creierului.

Pentru persoanele bilingve, deciziile morale pot avea o încărcătură emoțională diferită în funcție de limba folosită. Uneori, o dilemă pare mai intensă și mai personală în limba maternă, în timp ce în a doua limbă poate părea mai distantă și mai rațională.

Limba poate schimba modul în care percepem dilemele morale

Acest lucru a ridicat o întrebare importantă în psihologie: limba pe care o folosim influențează doar modul în care ne exprimăm gândurile sau poate schimba și felul în care judecăm ce este corect sau greșit?

Un grup de cercetători a analizat această problemă, investigând nu doar rolul limbii, ci și impactul unor factori precum memoria de lucru și inteligența emoțională asupra modului în care oamenii iau decizii morale.

Rațiune și emoție în luarea deciziilor

Deciziile morale nu sunt rezultatul unui calcul rece. Ele apar din interacțiunea dintre raționamentul logic și reacțiile emoționale. Sentimente precum empatia, vinovăția sau aversiunea față de rău joacă un rol activ în modul în care oamenii aleg ce li se pare corect.

În studiile anterioare s-a observat că persoanele bilingve tind să ofere răspunsuri mai utilitariste – adică să aleagă soluții care aduc cel mai mare bine pentru cât mai multe persoane – atunci când analizează dileme morale într-o limbă străină.

Acest fenomen a fost numit „efectul limbii străine în deciziile morale”, fiind explicat prin faptul că o limbă învățată mai târziu este adesea mai puțin încărcată emoțional.

Un studiu care schimbă perspectiva

Cercetarea recentă a analizat însă problema într-un mod diferit. În loc să se întrebe doar dacă oamenii iau decizii diferite în funcție de limbă, cercetătorii au încercat să înțeleagă de ce apar aceste diferențe.

Studiul a implicat 90 de persoane bilingve chineză–engleză, cărora li s-au prezentat mai multe dileme morale atât în limba maternă, cât și în a doua limbă.

Participanții au trebuit să spună ce decizie ar lua și să indice cât de intense au fost emoțiile resimțite în timpul procesului de gândire.

În plus, cercetătorii au analizat mai multe abilități cognitive ale participanților: controlul inhibiției (capacitatea de a opri reacțiile impulsive), actualizarea informațiilor în memorie, flexibilitatea mentală și inteligența emoțională.

Ce au descoperit cercetătorii

Conform The Conversation, rezultatele au arătat o imagine mult mai complexă decât teoria inițială.

În primul rând, nu s-a găsit o diferență constantă între deciziile morale luate în prima limbă și cele luate în a doua limbă.

În al doilea rând, abilitățile cognitive au avut un rol mult mai important decât limba utilizată.

Persoanele cu o capacitate mai bună de actualizare a informațiilor tindeau să ia decizii bazate pe reguli morale, indiferent de limba folosită. În schimb, un control mai bun al impulsurilor era asociat cu decizii mai utilitariste, dar mai ales atunci când dilemele erau analizate în a doua limbă.

În mod surprinzător, factori precum nivelul de cunoaștere a limbii, vârsta la care a fost învățată sau durata expunerii la mediul cultural al acesteia nu au avut un impact major asupra deciziilor.

Ce contează cu adevărat în luarea deciziilor morale

Rezultatele sugerează că modul în care oamenii iau decizii morale depinde mai puțin de limba folosită și mai mult de procesele cognitive implicate în momentul alegerii.

Capacitatea de a controla impulsurile, de a analiza informațiile și de a gestiona emoțiile pare să influențeze mai mult rezultatul decât mediul lingvistic.

Acest lucru arată că deciziile morale sunt determinate de echilibrul dintre rațiune și emoție, iar limba este doar unul dintre mulții factori care pot influența acest proces.

De ce sunt importante aceste concluzii

Descoperirile au implicații importante pentru mai multe domenii.

În educație, ele sugerează că gândirea morală nu este doar un set de principii învățate, ci și un proces influențat de diferențele cognitive dintre oameni.

În comunicarea interculturală, conflictele pot apărea nu neapărat din cauza valorilor diferite, ci din modul diferit în care oamenii procesează dilemele morale.

Rezultatele ridică și întrebări importante pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, care este tot mai des implicată în decizii cu implicații etice.

Într-o lume în care tot mai mulți oameni sunt bilingvi sau multilingvi, cercetătorii subliniază că este esențial să depășim ideea simplistă că limba determină deciziile morale.

În realitate, modul în care oamenii aleg între bine și rău este rezultatul unei interacțiuni complexe între limbaj, emoții și procese cognitive.

