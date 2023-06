Se cunoaște, deja, faptul că Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează un cuplu în showbiz. De altfel, cei doi au participat împreună la America Express, reușind să ajungă până în etapa finală. Recent, actrița în vârstă de 33 de ani a postat pe internet câte imagini dintr-un restaurant celebru din Capitală, însă altul decât cele deținute de partenerul ei, bucătarul de la Antena 1. A și transmis un mesaj. Iată detaliile mai jos, în articol.

Pe rețelele de socializare, Doina Teodoru își ține la curent prietenii virtuali cu toate activitățile pe care le face. De altfel, odată ce s-a aflat de relația ei cu chef Cătălin Scărlătescu, actrița de 33 de ani nu se mai ascunde și chiar postează pe internet diverse mesaje care au o direcție clară, și anume spre partenerul ei. De data aceasta, actrița a mers la un restaurant cunoscut din București, însă altul decât cele deținute de iubitul ei, Cătălin Scărlătescu. Actrița s-a desfătat cu mai multe clătite preparate în celebrul local.

Dovada că Doina Teodoru „l-a trădat” pe Cătălin Scărlătescu

Practic, Doina și-a trădat iubitul din două motive. Primul și cel mai important este că a preferat produsele dintr-un restaurant care nu îi aparține juratului de la Chefi la Cuțite. Al doilea este legat de produsul consumat. Este de notorietate faptul că lui Cătălin Scărlătescu nu-i plac deloc clătitele.

Pe una dintre fotografiile făcute la cunoscutul restaurant din București, Doina Teodoru a scris: „Pentru cei care iubesc creveții și pentru cei care nu știau că iubesc creveții până la asta”. Mesajul pare să aibă o direcție clară, știută fiind pasiunea lui Cătălin Scărlătescu pentru fructele de mare. Câteva ore mai târziu, Doina Teodoru a postat o nouă fotografie. De data aceasta, frumoasa actriță a pozat unul dintre deserturile pe care le are în meniu XChef, restaurantul iubitului său, Cătălin Scărlătescu.

Cum s-au cunoscut actrița și celebrul bucătar de la Antena 1

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au ales să formeze un cuplu în urmă cu mai bine de un an. Cei doi s-au întâlnit în Vama Veche și nu se gândeau că, după ce se vor fotografia împreună, vor ajunge să trăiască o frumoasă poveste de dragoste. S-au cunoscut la un bar de pe litoralul românesc, iar cea care a făcut primii pași a fost chiar actrița de 33 de ani. Apoi, totul a venit natural, potrivit dezvăluirilor făcute de Cătălin Scărlătescu, anul trecut. Relația s-a format cu pași mici, iar prietenii i-au susținut mereu. Chiar și în condițiile în care există o diferență de vârstă considerabilă între cei doi (17 ani), actrița și bucătarul celebru de la Antena 1 se înțeleg de minune.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a spus bucătarul pentru Viva.

