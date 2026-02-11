Dr. Beatrice Mahler trage un semnal de alarmă pentru bicicliști: sportul care te întărește poate deveni periculos în traficul poluat

Mersul pe bicicletă este promovat ca una dintre cele mai sănătoase forme de mișcare, însă în marile orașe apare o dilemă serioasă: cât de mult afectează poluarea aerului sănătatea celor care aleg pedalatul? Medicul pneumolog Beatrice Mahler explică efectele reale ale aerului poluat asupra organismului și atrage atenția asupra riscurilor la care sunt expuși bicicliștii urbani.

Beneficiile ciclismului, confirmate de specialiști

Mersul pe bicicletă rămâne una dintre cele mai eficiente activități fizice pentru sănătate. Pedalatul contribuie la întărirea musculaturii, crește rezistența organismului și susține sănătatea sistemului osos și cardiovascular. În plus, stimulează capacitatea pulmonară și ajută la reducerea stresului.

Specialiștii spun că persoanele care fac mișcare regulată, inclusiv ciclism, au un risc mai scăzut de afecțiuni cronice și o stare generală mai bună de sănătate comparativ cu persoanele sedentare.

Avertismentul Dr. Beatrice Mahler despre poluare

Medicul pneumolog atrage însă atenția asupra pericolului ascuns al pedalatului în zonele urbane aglomerate.

„Mersul pe bicicletă te ajută pe zona musculară, osoasă, dar pe de o parte avem efectul benefic al mișcării, iar pe de altă parte avem concentrația crescută de poluanți, pentru că dacă mergem pe lângă artere rutiere care sunt extrem de aglomerate, acei poluanți îi inhalăm. În momentul în care respirăm aerul încărcat de particule de materie poluantă și noi avem o frecvență rapidă pentru că facem efort, cantitatea, concentrația de particule de materie pe care o inhalăm este mult mai mare. Ori ele nu rămân în plămâni, acestea trec de acest săculeț de aer, ajung în sânge, ajungând în sânge, practic, se împrăștiează în oricare alt organ. De aceea poluarea este o boală multisistemică și afectează toate organele și începem să vorbim tot mai mult de afecțiuni care apar în alte organe care sunt secundare nivelului crescut de poluanți. ”

Cum afectează poluarea plămânii bicicliștilor

În timpul efortului fizic, respirația devine mai rapidă și mai profundă. Astfel, organismul inhalează o cantitate mai mare de aer, dar și de poluanți atunci când deplasarea are loc în trafic intens.

Printre substanțele nocive inhalate se numără particulele fine provenite din gazele de eșapament, fumul, ozonul și alte substanțe iritante. Acestea pot provoca inflamații ale căilor respiratorii, pot agrava alergiile și pot reduce funcția pulmonară în timp.

Mai grav, particulele foarte mici pot ajunge în sânge și pot afecta mai multe organe, motiv pentru care poluarea este considerată o problemă de sănătate care depășește zona respiratorie.

Ce arată studiile medicale despre ciclism în orașe

Cercetările internaționale arată că, în general, beneficiile mișcării depășesc riscurile expunerii moderate la poluare. Activitatea fizică reduce mortalitatea, îmbunătățește sistemul cardiovascular și crește speranța de viață.

Totuși, riscurile cresc atunci când ciclismul este practicat zilnic în zone cu trafic foarte intens sau în perioade cu nivel ridicat de smog.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot reduce impactul aerului poluat: alegerea traseelor cu trafic redus sau a pistelor din parcuri, evitarea orelor de vârf din trafic, verificarea indicilor de poluare înainte de deplasare, utilizarea măștilor cu filtre pentru particule fine, pedalarea dimineața devreme sau după ploaie, când aerul este mai curat.

Mersul pe bicicletă rămâne un obicei sănătos și recomandat, însă mediul urban poluat poate transforma acest sport într-un risc pentru sănătate dacă nu sunt respectate anumite măsuri de protecție. Specialiștii subliniază că echilibrul dintre mișcare și expunerea la poluanți este esențial, iar alegerea traseelor și momentelor potrivite poate face diferența între un stil de viață sănătos și unul expus pericolelor invizibile din aer.

