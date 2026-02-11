Acasă » Știri » Dr. Beatrice Mahler trage un semnal de alarmă pentru bicicliști: sportul care te întărește poate deveni periculos în traficul poluat

Dr. Beatrice Mahler trage un semnal de alarmă pentru bicicliști: sportul care te întărește poate deveni periculos în traficul poluat

De: Paul Hangerli 11/02/2026 | 05:40
Dr. Beatrice Mahler trage un semnal de alarmă pentru bicicliști: sportul care te întărește poate deveni periculos în traficul poluat
Beatrice Mahler, sursa- captură social media Green Report

Mersul pe bicicletă este promovat ca una dintre cele mai sănătoase forme de mișcare, însă în marile orașe apare o dilemă serioasă: cât de mult afectează poluarea aerului sănătatea celor care aleg pedalatul? Medicul pneumolog Beatrice Mahler explică efectele reale ale aerului poluat asupra organismului și atrage atenția asupra riscurilor la care sunt expuși bicicliștii urbani.

Beneficiile ciclismului, confirmate de specialiști

Mersul pe bicicletă rămâne una dintre cele mai eficiente activități fizice pentru sănătate. Pedalatul contribuie la întărirea musculaturii, crește rezistența organismului și susține sănătatea sistemului osos și cardiovascular. În plus, stimulează capacitatea pulmonară și ajută la reducerea stresului.

Specialiștii spun că persoanele care fac mișcare regulată, inclusiv ciclism, au un risc mai scăzut de afecțiuni cronice și o stare generală mai bună de sănătate comparativ cu persoanele sedentare.

Avertismentul Dr. Beatrice Mahler despre poluare

Medicul pneumolog atrage însă atenția asupra pericolului ascuns al pedalatului în zonele urbane aglomerate.

„Mersul pe bicicletă te ajută pe zona musculară, osoasă, dar pe de o parte avem efectul benefic al mișcării, iar pe de altă parte avem concentrația crescută de poluanți, pentru că dacă mergem pe lângă artere rutiere care sunt extrem de aglomerate, acei poluanți îi inhalăm. În momentul în care respirăm aerul încărcat de particule de materie poluantă și noi avem o frecvență rapidă pentru că facem efort, cantitatea, concentrația de particule de materie pe care o inhalăm este mult mai mare. Ori ele nu rămân în plămâni, acestea trec de acest săculeț de aer, ajung în sânge, ajungând în sânge, practic, se împrăștiează în oricare alt organ. De aceea poluarea este o boală multisistemică și afectează toate organele și începem să vorbim tot mai mult de afecțiuni care apar în alte organe care sunt secundare nivelului crescut de poluanți. ”

Cum afectează poluarea plămânii bicicliștilor

În timpul efortului fizic, respirația devine mai rapidă și mai profundă. Astfel, organismul inhalează o cantitate mai mare de aer, dar și de poluanți atunci când deplasarea are loc în trafic intens.

Printre substanțele nocive inhalate se numără particulele fine provenite din gazele de eșapament, fumul, ozonul și alte substanțe iritante. Acestea pot provoca inflamații ale căilor respiratorii, pot agrava alergiile și pot reduce funcția pulmonară în timp.

Mai grav, particulele foarte mici pot ajunge în sânge și pot afecta mai multe organe, motiv pentru care poluarea este considerată o problemă de sănătate care depășește zona respiratorie.

Ce arată studiile medicale despre ciclism în orașe

Cercetările internaționale arată că, în general, beneficiile mișcării depășesc riscurile expunerii moderate la poluare. Activitatea fizică reduce mortalitatea, îmbunătățește sistemul cardiovascular și crește speranța de viață.

Totuși, riscurile cresc atunci când ciclismul este practicat zilnic în zone cu trafic foarte intens sau în perioade cu nivel ridicat de smog.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot reduce impactul aerului poluat: alegerea traseelor cu trafic redus sau a pistelor din parcuri, evitarea orelor de vârf din trafic, verificarea indicilor de poluare înainte de deplasare, utilizarea măștilor cu filtre pentru particule fine, pedalarea dimineața devreme sau după ploaie, când aerul este mai curat.

Mersul pe bicicletă rămâne un obicei sănătos și recomandat, însă mediul urban poluat poate transforma acest sport într-un risc pentru sănătate dacă nu sunt respectate anumite măsuri de protecție. Specialiștii subliniază că echilibrul dintre mișcare și expunerea la poluanți este esențial, iar alegerea traseelor și momentelor potrivite poate face diferența între un stil de viață sănătos și unul expus pericolelor invizibile din aer.

CITEȘTE ȘI:  Alcool, tutun și alimente procesate: Prof. Dr. Mircea Beuran explică rețeta sigură pentru ulcer

Dr. Mihail Pautov dezvăluie: „100 de grame de pui NU înseamnă 100 de grame de proteină” – greșeala pe care o fac toți românii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple
Știri
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Știri
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile ...
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio
Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio
Chef John aprinde wok-ul: tocănița chinezească de vită care a cucerit imperii și bucătării moderne
Chef John aprinde wok-ul: tocănița chinezească de vită care a cucerit imperii și bucătării moderne
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă ...
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă plătesc prețul oportunităților ratate
Vezi toate știrile
×