„Drag de România mea!” continuă: Fuego aduce un nou sezon plin de surprize la TVR 2

Emisiunea lui Paul Surugiu Fuego de la TVR 2 ajunge la sezonul cu numărul 15. Astfel, noul sezon va debuta sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20.00 și duminică, de la 15.00, la TVR 2. Show-ul va aduce multe premiere, momente unice, divertisment de calitate și decență, așa cum se întâmplă de șapte ani de când Fuego și echipa lui fac divertisment la TVR 2. Pe lângă invitați în premieră, provocări, schimbări de stil și vizuale, noutatea sezonului constă în prezența permanentă în studio și în culise a unui personaj aparte, care-i va da bătăi de cap lui Paul Surugiu, tachinându-l permanent și stricându-i apele. Este vorba despre artistul basarabean Gabriel Nebunu, revelația scenei din Republica Moldova, cel mai iubit artist tânăr de peste Prut, foarte influent în mediul online, care are carismă și un strop de … nebunie.

Pe parcursul întregului sezon, care va ține până la finalul anului, veți descoperi secretele vedetelor, veți vedea momente artistice unice, duete neașteptate, tineri plini de talent sau artiști cu peste 50 de ani de carieră în spate. Toate generațiile se regăsesc în emisiunea lui Paul Surugiu. Vă veți reîntâlni, printre alții, cu Andreea Marin, Magda Catone, Anastasia Lazariuc, Monica Anghel, Veta Biriș, Steliana Sima, Gheorghe Gheorghiu, Angela Rusu, Paula Hriscu, Eugen Cristea, Vasile Muraru și Valentina Fătu, Gina Pătrașcu, dar și multe tinere talente și artiști de top din Republica Moldova!

Prima gală a sezonului aduce surprize, premiere, duete, provocări, amintiri și emoție, șlagăre de neuitat ale românilor și celebrarea unui brand incontestabil.

Astfel, publicul va putea vedea un tablou de autenticitate adus de Ansamblul ”Izvorașul” din Drobeta Turnu Severin, cel mai nou ansamblu profesionist din România, reorganizat cu minuțiozitate de Emilia Dorobanțu. Fuego o va provoca pe Emilia la multe lucruri interesante. O veți revedea și pe Natalia Barbu, vedetă pe ambele maluri de Prut, cea care a reprezentat Moldova de două ori la Eurovision. Ea va povesti despre familie, despre pierderea mamei, va răspunde provocărilor și va realiza un moment romantic alături de Fuego. Surpriza primei ediții este celebrarea trupei Holograf, staruri de peste 40 de ani, care sosesc în platou cu povești interesante, mărturisiri și cântece de seamă din repertoriul lor de aur. Nu vor lipsi din emisiune nici cântecele lui Fuego, dar nici baletul condus de Florin Mariș și trupa Supermarket!