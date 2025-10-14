Acasă » Știri » „Drag de România mea!” continuă: Fuego aduce un nou sezon plin de surprize la TVR 2

„Drag de România mea!” continuă: Fuego aduce un nou sezon plin de surprize la TVR 2

De: Andreea Stăncescu 14/10/2025 | 14:53
„Drag de România mea!” continuă: Fuego aduce un nou sezon plin de surprize la TVR 2
Fuego va fi gazda unui show la TVR 2
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Emisiunea lui Paul Surugiu Fuego de la TVR 2 ajunge la sezonul cu numărul 15. Astfel, noul sezon va debuta sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20.00 și duminică, de la 15.00, la TVR 2. Show-ul va aduce multe premiere, momente unice, divertisment de calitate și decență, așa cum se întâmplă de șapte ani de când Fuego și echipa lui fac divertisment la TVR 2. Pe lângă invitați în premieră, provocări, schimbări de stil și vizuale, noutatea sezonului constă în prezența permanentă în studio și în culise a unui personaj aparte, care-i va da bătăi de cap lui Paul Surugiu, tachinându-l  permanent și stricându-i apele. Este vorba despre artistul basarabean Gabriel Nebunu, revelația scenei din Republica Moldova, cel mai iubit artist tânăr de peste Prut, foarte influent în mediul online, care are carismă și un strop de … nebunie.

Pe parcursul întregului sezon, care va ține până la finalul anului, veți descoperi secretele vedetelor, veți vedea momente artistice unice, duete neașteptate, tineri plini de talent sau artiști cu peste 50 de ani de carieră în spate. Toate generațiile se regăsesc în emisiunea lui Paul Surugiu. Vă veți reîntâlni, printre alții, cu Andreea Marin, Magda Catone, Anastasia Lazariuc, Monica Anghel, Veta Biriș, Steliana Sima, Gheorghe Gheorghiu, Angela Rusu, Paula Hriscu, Eugen Cristea, Vasile Muraru și Valentina Fătu, Gina Pătrașcu, dar și multe tinere talente și artiști de top din Republica Moldova!

Prima gală a sezonului aduce surprize, premiere, duete, provocări, amintiri și emoție, șlagăre de neuitat ale românilor și celebrarea unui brand incontestabil.

Rămas fără TATĂ în 2005, Florin s-a apucat să-și caute părintele. Zilele trecute, l-a găsit: Cine e Gheorghe și de ce și-a părăsit, de fapt, fiul
Rămas fără TATĂ în 2005, Florin s-a apucat să-și caute părintele. Zilele trecute,...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Astfel, publicul va putea vedea un tablou de autenticitate adus de Ansamblul ”Izvorașul” din Drobeta Turnu Severin, cel mai nou ansamblu profesionist din România, reorganizat cu minuțiozitate de Emilia Dorobanțu. Fuego o va provoca pe Emilia la multe lucruri interesante. O veți revedea și pe Natalia Barbu, vedetă pe ambele maluri de Prut, cea care a reprezentat Moldova de două ori la Eurovision. Ea va povesti despre familie, despre pierderea mamei, va răspunde provocărilor și va realiza un moment romantic alături de Fuego. Surpriza primei ediții este celebrarea trupei Holograf, staruri de peste 40 de ani, care sosesc în platou cu povești interesante, mărturisiri și cântece de seamă din repertoriul lor de aur. Nu vor lipsi din emisiune nici cântecele lui Fuego, dar nici baletul condus de Florin Mariș și trupa Supermarket!

”Va fi un sezon captivant, divers, cu treceri prin mai multe capitole, cu eleganță și cu un pic de nebunie. Emisiunea ”Drag de România mea!” este decentă, este un produs demn de locul în care se difuzează, este cu zvâc, cu muzică frumoasă, de calitate, cu diversitate și cu oameni care au ceva de spus. Am creat un loc în care artiștii, de fiecare dată când vin, se simt bine, se simt respectați, se simt ca odinioară. Nu facem un lucru perfect și nici universal valabil. Dar vrem să oferim celor de acasă posibilitatea de a avea două ore petrecute cu sens, în care se și pot relaxa, dar și pot învăța ceva, pot afla lucruri noi, pot asculta muzică bună, pot redescoperi personalități pe care nu le știau sau le știau altfel.

Ceea ce fac eu, împreună cu o mână de oameni faini la TVR 2, fără întrerupere, cu multe lupte câștigate, este o normalitate. E un program de televiziune așa cum ar trebui să fie mai multe, cu decență, cu vorbe frumoase, cu toate generațiile aduse la un loc, fără ranchiuni sau subiecte create, cu toate genurile puse laolaltă, cu respect, cu partea de ieri îmbinată cu partea de azi. Nu suntem moderni cu orice preț și nu vrem să impunem false valori! Lumea alege într-un final, iar sunt onorat că pot fi gazda unui show atât de luminos, cu atenție la punct și virgulă, cu părți bune și mai puțin bune, desigur! Și îmi doresc să țină cât mai mult această familie frumoasă, pentru care vă mulțumesc, cu mare drag de voi! Ne vedeți sâmbăta de la ora 20.00 și duminica de la 15.00, la TVR 2, iar sâmbăta seara de la 21.00, la TVR Moldova!”, a spus Paul Surugiu.

Tags:
Iți recomandăm
Cât de „prietene” sunt Alina Pușcău și Cristina Postu, de fapt. Au mers împreună la Asia Express, dar s-au „faultat” cu fiecare ocazie
Știri
Cât de „prietene” sunt Alina Pușcău și Cristina Postu, de fapt. Au mers împreună la Asia Express, dar…
Mihai, un pensionar de 93 de ani din București, tocmai s-a însurat! Câți ani are miresica Elena
Știri
Mihai, un pensionar de 93 de ani din București, tocmai s-a însurat! Câți ani are miresica Elena
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
Mediafax
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul...
Rămas fără TATĂ în 2005, Florin s-a apucat să-și caute părintele. Zilele trecute, l-a găsit: Cine e Gheorghe și de ce și-a părăsit, de fapt, fiul
Gandul.ro
Rămas fără TATĂ în 2005, Florin s-a apucat să-și caute părintele. Zilele trecute,...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie
Adevarul
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe...
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de...
Submarin rusesc surprins la suprafață în Canalul Mânecii. NATO ironizează situația, Moscova se apără
Mediafax
Submarin rusesc surprins la suprafață în Canalul Mânecii. NATO ironizează situația, Moscova se...
Parteneri
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini incendiare! “Secretul” ei alimentar
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect MAI
Digi 24
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect MAI
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă...
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă...
Când intră banii pentru bursele elevilor în noiembrie 2025
kanald.ro
Când intră banii pentru bursele elevilor în noiembrie 2025
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de...
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera...
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în...
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
go4it.ro
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0:...
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea...
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a...
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De ce nu vrea sub nicio formă să se afișeze în public alături de vedetă!
Romania TV
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. E nevoie de autorizație pentru ușă. Nu se montează în propriul apartament fără document
Capital.ro
Regulă pentru românii care locuiesc la bloc. E nevoie de autorizație pentru ușă. Nu se...
Pentru că n-a invitat-o nimeni, Meghan s-a autoinvitat la Săptămâna Modei de la Paris
evz.ro
Pentru că n-a invitat-o nimeni, Meghan s-a autoinvitat la Săptămâna Modei de la Paris
Titi Aur a RĂBUFNIT! Ce spune despre șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: „Ar fi trebuit...”
Gandul.ro
Titi Aur a RĂBUFNIT! Ce spune despre șoferul care a ucis o mamă pe trecerea...
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă...
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
radioimpuls.ro
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești...
Mircea Lucescu, mesaj pentru olteni, după ce Gigi Becali a dezvăluit că selecționerul României i-a urat succes contra Universității Craiova
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, mesaj pentru olteni, după ce Gigi Becali a dezvăluit că selecționerul României i-a...
De ce nu au jucat, de fapt, Răzvan Marin și Nicușor Stanciu cu Austria și motivul genial pentru care Ionuț Radu a fost titular! „Asta am vrut să fac, să fiu sincer! Am profitat!”
Fanatik.ro
De ce nu au jucat, de fapt, Răzvan Marin și Nicușor Stanciu cu Austria și...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât de „prietene” sunt Alina Pușcău și Cristina Postu, de fapt. Au mers împreună la ...
Cât de „prietene” sunt Alina Pușcău și Cristina Postu, de fapt. Au mers împreună la Asia Express, dar s-au „faultat” cu fiecare ocazie
Kylie Jenner s-a lansat în muzică! Reacțiile fanilor furioși: ”Regina Auto-Tune”
Kylie Jenner s-a lansat în muzică! Reacțiile fanilor furioși: ”Regina Auto-Tune”
Mihai, un pensionar de 93 de ani din București, tocmai s-a însurat! Câți ani are miresica Elena
Mihai, un pensionar de 93 de ani din București, tocmai s-a însurat! Câți ani are miresica Elena
Andreea Mantea rupe tăcerea! Ce spune despre zvonurile că va fi înlocuită în emisiunea “Casa iubirii” ...
Andreea Mantea rupe tăcerea! Ce spune despre zvonurile că va fi înlocuită în emisiunea “Casa iubirii” de la Kanal D: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
BANC | Cum îți dai seama că nevasta te înșală
BANC | Cum îți dai seama că nevasta te înșală
„EXCLUSIV RAPID” cu Elvir Koljic e în direct pe YouTube – ProSport de la ora 18:00
„EXCLUSIV RAPID” cu Elvir Koljic e în direct pe YouTube – ProSport de la ora 18:00
Vezi toate știrile
×