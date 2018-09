Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au părăsit România și s-au mutat în Olanda, împreună cu cei trei copii. Dragoș a renunțat la rolul de prezentator al emisiunii “Visuri la cheie“, de la Pro TV, iar acum se ocupă cu actoria, având deja două filme în postproducție.

Vedeta a făcut mărturisiri despre soția lui, Dana Nălbaru, și a declarat că are mai multe proiecte, însă nu vrea să vorbească el, o să anunțe Dana în curând, despre ce este vorba.

“Are câteva proiecte, însă nu mă apuc eu să vorbesc despre ele, pentru că sunt în pregătire. Au legătura şi cu muzica. Va anunţa curând despre ce e vorba. E activă, a crescut Kadri şi începe să se ocupe de proiecte”, a declarat pentru click.ro, Dragoș Bucur.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat în Amsterdam

Dragoş Bucur a părăsit emisiunea „Visuri la cheie” de la Pro TV pentru a se concentra pe carieră. El şi familia lui au ales destinaţia Olanda, acolo unde s-au mutat deja, pentru că Dragoş Bucur va apărea într-un film important care se filmează acolo. Lucrurile n-au mers tocmai strună. Îniţial, le-a fost foarte greu să găsească o casă pe gustul lor, apoi unul dintre copilaşi s-a îmbolnăvit.

„În Amsterdam stăm într-un apartament cu două dormitoare, foarte simplu amenajat şi dotat cu aproape tot ce avem nevoie. Mă interesa în mod deosebit să avem o curticică unde să pot scoate copiii în cazul în care ar fi vrut să iasă, chiar şi pe ploaie, atunci când eu gătesc sau din cine ştie ce motiv nu putem ieşi cu toţii la aer. Când am ales cazarea cred că am văzut toate variatele posibile de case de închiriat din Amsterdam şi împrejurimi. Niciuna din cele pe care le-am ales nu era liberă pe o perioadă atât de lungă, fără întrerupere iar cele care erau libere, superbe şi cu tot «tacâmul» depăşeau mult bugetul pe care eram dispuşi să îl dăm pe cazare. Aşa că am făcut un compromis şi am ales un apartament la parter, foarte aproape de un parc cu fermă, zonă cu restaurante şi la 10 minute de centru. Deşi sunt mulţumită, e spaţios şi copiilor le place, mi-ar fi plăcut să fie ceva mai bine pus la punct din punct de vedere al spaţiilor de depozitare şi al ustensilelor de bucătărie care lipsesc aproape cu desăvârşire. Am improvizat, am mai cumpărat una-alta, până la urmă ne descurcăm, mai ales că nu petrecem foarte mult timp aici. Când am ajuns n-am avut parte de cele mai liniştite zile, poate de-asta mi s-a şi părut puţin complicată treaba cu mutarea aici. Kadri a făcut stomatită şi şapte zile ne-am chinuit de ne-au ieşit ochii din cap. A fost foarte greu pentru el, îl durea toată guriţa, nu putea mânca şi mă bucuram la fiecare gură de apă pe care o lua. Sofia şi India au fost foarte bune şi m-au ajutat, au avut şi ele grijă de el şi asta l-a făcut să cooperant. Din cauză că el nu s-a simţit foarte bine nu am apucat să ieşim foarte mult, am făcut plimbări scurte, iar eu am nişte fire albe în plus. Când durerile s-au ameliorat şi el a redevenit băieţelul vesel şi amuzant pe care îl ştiu, s-a nimerit ca Dragoş să aibă patru zile libere. Am decis să ieşim, ne-am urcat în camper cu tot ce aveam nevoie (de data aceasta am luat doar câteva lucruri cu noi şi ceva de mâncare pentru dimineaţă) şi am pornit spre Bruges. Îmi spusese cineva acum vreun an că e foarte frumos şi am vrut neapărat să ajung acolo. A meritat pentru noi toţi”, a scris Dana Nălbaru pe blogul său personal.