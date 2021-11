Dragostea i-a adus împreună de pe continente diferite. Povestea incredibilă a unei românce și a unui indian adoptați de mici în Italia: ”

Adevărat a grăit cel care a spus că omenii devin rasiști pe parcursul vieții. Oamenii nu se nasc rasiși, iar dovada cea mai mare o putem observa în rândul copiilor care nu țin cont de culoare, vârstă ori religie atunci când găsesc un partener numai bun de joacă. Povestea unei românce și a unui indian adoptați de mici în Italia poate deveni subiectul multor studii pe tema inegalității și a discrinării. Mai presus de orice fel de neacceptare ori repulsie, s-a dovedit încă o dată că iubirea are dreptate și poate trece peste orice barieră impusă de societate.

Povestea de dragoste dintre o româncă și un indian are loc în Italia, tara în care au fost adoptați încă de mici de familii italiene. Sudhir are 40 de ani, este originar din India și locuiește în Civitanova, iar Simona are 31 de ani și este de origine română. Sudhir a mers în grija familiei Corradini din Civitanova, iar Simona în familia Bonserio din Bari.

Povestea de dragoste dintre o româncă și un indian din Italia

Conform publicației Il Resto del Carlino, cei doi tineri îndrăgostiți au astăzi patru copii și se pare că nu au de gând să se oprească aici: Melody, în vârstă de zece ani, Gabriel trei, Maria Luisa trei luni, iar Shalin, în vârstă de zece ani, este copilul Simonei dintr-o relație anterioară.

”Un exemplu clasic de integrare multietnică,” glumește Sudhir, care își rezumă viața cu mare seninătate și recunoaște că nu știe mare lucru despre familia și istoria lui:

”Am fost adoptat la vârsta de doi ani și jumătate . De originile mele și istoria mea nu știu nimic. Sunt civitanovez și atât, adoptat de o familie de aici și bine primit în acest oraș. Am urmat școala gimnazială în Fontespina, unde locuiesc, am avut mereu mulți prieteni și continui să-i am.

Am început la Clementoni, apoi la Mondial Suole și apoi în companii din alte domenii. Am lucrat și împreună, mi-am putut cultiva hobby-urile mele dintre care, mai presus de toate, era dragostea pentru câini.

Și câinii au fost și vor continua să fie norocul lui. „Am început să vând produse pentru animale în numele altora, am călătorit prin teritoriu și am avut contacte frecvente cu clienții care navigau și pe internet.” povestește Sudhir.

Pasiunea pentru animale i-a adus împreună pe Simona și Sudhir

Nimic în viață nu este întâmplător, la fel cum nici o persoană nu apare în viața noastră fără a avea un scop. Prin prisma job-ului, dar și a pasiunii pentru câini, Sudhir a avut ocazia de a o întâlni pe Simona. Cei doi împărtășesc aceeași dragostea pentru necuvântătoare:

”Ne-am întâlnit online – spune Sudhir – ne-am trimis mesaje, ne-am întâlnit, ne-am îndrăgostit și ne-am mutat împreună. Din unirea noastră s-au născut trei copii frumoși, în timp ce un al patrulea, Shanil, adus de Simona, este ca și cum ar fi al meu. În curând ne vom căsători.”

Simona și Sudhir și-au transformat pasiunea pentru animale într-o afacere prosperă. Și-au deschis un magazin dedicat animalelor în special câinilor:

”Am avut doisprezece (câini), am avut grijă de ei și în cele din urmă am decis să las deoparte alte activități și să mă dedic doar lor. Așa că am deschis magazinul ”Marche Pet’s Group”, în via Regina Elena, unde se vinde tot ce poate fi folosit de animale și în special de câini, dar se oferă și spații pentru auto-îngrijire și îngrijire profesională. În ziua de azi există o atenție deosebită pentru prietenii patrupezi, așa că am vrut să încerc și am încredere că acest magazin îmi va da de muncă întotdeauna, ceea ce îmi va permite să îmi întrețin într-un mod demn familia”, a mai adăugat Sudhir.

Sursa foto: Pixabay.ro