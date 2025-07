Drama lui Christian Sabbagh: vedeta Kanal D a făcut un AVC anul trecut. Soția lui a povestit clipele cumplite

Christian Sabbagh, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, a dezvăluit recent o experiență dureroasă prin care a trecut în urmă cu un an. Prezentatorul de la Kanal D a mărturisit că a suferit un accident vascular cerebral, un moment care i-a pus viața în pericol și l-a forțat să își regândească prioritățile.

Mesajul său profund, publicat pe rețelele sociale, a atras atenția publicului nu doar prin sinceritatea cu care vorbește despre lupta cu moartea, ci și prin criticile aduse sistemului sanitar de stat.

Deși a primit sprijin din partea medicilor de la Spitalul Bagdasar-Arseni, Sabbagh a fost nevoit să apeleze la tratamente în sistemul privat pentru a se putea salva.

„După AVC am zâmbit și am fost pe cont propriu. Zâmbetul din această poză ascunde o luptă pe viață și pe moarte. Eram la câteva zile după un AVC, cu viața atârnând de un fir. Am zâmbit, dar în spate era suferința. Medicii de la Bagdasar au făcut tot ce au putut. Le sunt recunoscător. Îi respect. Au luptat pentru mine.

Dar bunăvoința lor nu a fost de ajuns. Am fost nevoit să-mi caut salvarea în afara sistemului public. Pe banii mei. În privat, unde am găsit tratamente și soluții.

Astăzi sunt din nou la pupitrul știrilor Kanal D. Dar nu pot să nu mă întreb, pentru ce plătim taxe? În România, aproape 45% din salariul brut merge către contribuții. Plătim sănătatea ca pe o taxă obligatorie. Iar când viața atârnă de un fir, sistemul îți spune: Așteaptă! Îți spune că nu sunt locuri. Sau bani. Sau aparate. Sau interes. Eu am avut noroc. Am reușit să mă salvez. Dar câți nu apucă? Câți mor cu zile?”, este mesajul transmis de Cristian Sabbagh.