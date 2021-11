Drama neștiută trăită de Gabriela Cristea în adolescență. Acum are doua fete, dar atunci nici nu lua în calcul să devină mamă!

Puțini sunt cei care cunosc amănunte din viața intimă a Gabrielei Cristea. Este prietenă bună cu discreția și nu este adepta ”spalatului rufelor” în public. Ca orice femeie, prezentatoarea TV a trecut și prin momente mai delicate. A făcut o întrerupere de sarcină la vârsta de doar 19 ani. Tatăl ei, Eugen, însă, a afirmat că ar fi făcut avort la vârsta de 16 ani. Iată ce a declarat Gabriela Cristea despre drama vieții ei.

”Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, spunea ea într-o emisiune de la Kanal D.

În prezent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda ”lucrează” la mărirea familiei. Cei doi au împreună două fetițe și își doresc să devină din nou părinți.

Drama Gabrielei Cristea

Necazul când vine nu ține cont de statut ori de numele din buletin. Gabriela Cristea și-a pierdut mama în vara acestui an, însă aceasta nu a fost prezentă la înmormântarea celei care i-a dat viață. Cu ceva ani în urmă, Gabriela Cristea a dezvăluit că relația dintre părinții și frații săi nu este una strălucită. Ultima dorință a Didinei Cristea a fost să-și vadă fiica pentru ultima oară, însă Gabriela Cristea nu s-a lăsat impresionată:

”Păcat că a plecat prea devreme dintre noi. Era un om extraordinar, pe care-l plânge toată lumea. A fost o persoană care nu merită s-o uiţi şi nici n-o s-o uit vreodată. Aş vrea să mă ia şi pe mine, să nu mă lase aici singur. Dacă Gabriela venea s-o vadă pe maică-sa poate nu murea”, a spus tatăl Gabrielei Cristea la Acces Direct.

Gabriela Cristea a apelat la ajutorul unui psiholog

În urmă cu două luni, Gabrila Cristea a fost testată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Chiar dacă a manifestat o formă ușoară a bolii, prezentatoarea TV a avut nevoie de consiliere din partea unui psiholog. Vedeta s-a confruntat cu atacuri de panică, gândindu-se că soțul și copiii ei ar putea fi în pericol:

“Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv. Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, a spus Gabriela Cristea la Xtra Night Show.

Sursa foto: Arhiva CANCAN