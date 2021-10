Tavi Clonda și Gabriela Cristea au probleme financiare?! Pandemia de coronavirus le-a dat viața peste cap

Tavi Clonda și Gabriela Cristea trec prin momente delicate. Se pare că pandemia de coronavirus și-a pus amprenta și asupra aspectului lor financiar.

Artiștii din industria muzicală au fost afectați, la rândul lor, de pandemia de coronavirus. Nunțile, botezurile, petrecerile private și concertele au fost interzise de autorități o bună perioadă. De-a lungul timpului, Tavi Clonda s-a lăfăit în lux, însă acum situația lui financiară nu este deloc roz.

Se pare că singura care mai aduce, în momentul de față, bani în casă ar fi Gabriela Cristea. Tavi Clonda speră ca lucrurile să revină la normal cât mai curând pentru a reveni pe scenă.

”Spectacolele s-au anulat în proporție de 95%. E bine dacă mai sunt câteva. Cu emisiunea… au rămas doar ”Mamicile cu liplici”, eu am fost scos. Acum se caută și tătici, dar mai greu cu ei”, a declarat Tavi Clonda pentru impact.ro.

Au investit în casă 200.000 de euro

Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au dorit să aibă o locuință de vis, așa că au băgat mâna adând în buzunar ca să-și îndeplinească dorința. În 2017, cei doi s-au mutat în vilă și treptat au început să investească bani ca să arate totul așa cum și-au imaginat.

Prezentatoarea TV mărturisește că locuința nu este încă gata în totalitate și că abia peste câțiva ani vila va fi terminată complet.

”Când am proiectat casa, țin minte și acum, am desenat-o mai întâi pe pământ. Când am intrat noi dintr-o cameră în alta, pe pământ, nu ziceam că e așa mare. Apoi am ridicat-o la roșu, apoi la alb, se cam restrângea spațiul.

Noi doi suntem la fel. De obicei într-o relație, unul e contabilul, unul e visătorul. Amândoi suntem doi artiști, doi visători și nici unul nu a zis că e prea mare sau prea mică. De asta a ieșit atât de mare, dar mie nu îmi pare rău, nici Gabrielei nu îi pare rău. Dar este foarte greu de întreținut, avem nevoie de ajutor”, mărturisea Tavi Clonda.