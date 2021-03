Tavi Clonda, reacție în scandalul Maria Constantin-Gabriela Cristea: ”Băi, prințesă, noi ne știm prea bine, așa că...”

Tavi Conda avea să reacționeze, după ce Maria Constantin a făcut unele afirmații vizavi de Gabriela Cristea. În cadrul unei emisiuni de televiziune, soțul prezentatoarei TV a mărturisit public că nu-l interesează subiectul.

Tavi Clonda a precizat, calm, că lumea caută scandal, de aici a pornit și incidentul. „Așa a zis? Să fie sănătoasă! Adevărul că ești cam „rea’ cu mine. Sexy și rea. Băi, prințesă, noi ne știm așa de bine cine suntem și cum suntem, iar lumea caută scandal, pe noi nu ne interesează. Cine vrea scandal să și-l ia. Să se bată singur, în oglindă. Și cine spune, de fapt, ăla este, știi? Ca măgarul din poveste. Nici nu știu de ce ai pronunțat niște nume. Nu vreau să fiu în aceeași propoziție cu persoane pe care nu le cunosc”, a fost reacția lui Tavi Clonda. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA REVINE PE MICILE ECRANE. DE DATA ACEASTA VA PREZENTA UN SHOW MATRIMONIAL CU TOTUL NOU)

Schimbul de replici dintre Maria Constantin și Gabriela Cristea s-a petrecut în urmă cu câteva zile. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Maria Constantin a fost provocată să o descrie pe Gabriela Cristea în trei cuvinte. Răspunsul acesteia a fost: „supraponderală, rea și a cincea soție”. Mai mult, Maria Constantin a mai spus că fostul soț, Marcel Toader, spunea despre Gabriela Cristea că este o femeie foarte rea. (NU RATA: GABRIELA CRISTEA A PLÂNS ÎN HOHOTE, PE STRADĂ. TAVI CLONDA A FILMAT ÎNTREG MOMENTUL. VIDEO)

„A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă cu greutatea. N-o cunosc personal. Din descrierile fostului soț… îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care din păcate nu mai este. Asta e din descrierile lui”, a mai spus Maria Constantin.