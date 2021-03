Gabriela Cristea a plâns în hohote, pe stradă. Tavi Clonda a filmat întreg momentul. VIDEO

Pentru orice părinte, prima zi de grădiniță sau de școală a copilului sau a copiilor săi este una extrem de emoționantă. Emoțiile au fost aceleași și pentru Gabriela Cristea, care și-a văzut fetițele plecând din casă pentru prima dată, la grădiniță.

Gabriela Cristea este extrem de sensibilă atunci când vine vorba de fiicele sale. Tocmai de aceea, moderatoarea de televiziune a izbucnit în lacrimi în plină stradă, după ce ea și Tavi le-au lăsat pe micuțe la grădiniță.

Din dorința de a-i reaminti de acest moment, Tavi Clonda a filmat-o pe soția lui plângând și i-a spus că, peste ceva timp, Thea și Iris vor fi atât de încântate de faptul că merg la grădiniță, încât nu-și vor mai dori să vină acasă, ci să stea alături de prietenii lor.

„O să râdem de momentele astea mai încolo, de asta te și filmez.

Hai, nu mai plânge, mi-ai luat mie toate lacrimile. Le lăsăm la mine, a plâns, și-a dat seama, cred că i-a luat din rucsac sau ceva. O să le cunoască și doamnele și domnișoarele de acolo și o să fie OK, ai văzut. Sunt mulți copii, știi ce bine o să se simtă? Iubire, fii atentă, o să vezi că în câteva săptămâni sau o lună nu o să mai vrea acasă” a spus Tavi Clonda, pe video.



Gabriela Cristea este strictă cu programul fiicelor sale

Gabriela Cristea este topită după fiicele sale și le face toate poftele. Cu toate acestea, moderatoarea de televiziune este strictă atunci când vine vorba de programul lor de masă sau de somn.

„Sunt foarte strictă cu alimentația și am fost la fel de fixă și cu copiii. Se mănâncă la ore fixe, se doarme la ore fixe, mergem seara la culcare la ore fixe. Nu sunt chiar atât de fixistă și nu sunt o mama de-asta, dar am ținut la anumite lucruri, pentru că am înțeles că în viață trebuie să ai și un program. Nu poți fi așa într-un dolce toată viața” a spus Gabriela Cristea, la un moment dat.