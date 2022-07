Drama trăită de Alex Delea. Cine l-a crescut, de fapt, pe câștigătorul Survivor România 2022

Alex Delea, cel care a reușit să obțină marele premiu de 100.000 de euro în ultimul sezon al competiției sportive „Survivor România”, are o poveste tristă în spate. Tânărul a avut parte de o copilărie grea, după cum a declarat chiar el în nenumărate rânduri.

Barmanul din Constanța a trecut prin momente destul de grele încă de când a venit pe lume. Acesta a vorbit despre rănile adânci pe care i le-au provocat dispariția tatălui, moartea unchiului său și plecarea mamei în Spania. Chiar și așa, Alex Delea a devenit un bărbat bun și darnic, iar pentru asta le mulțumește celor trei femei din viața sa.

Evenimentele care l-au traumatizat pe Alex Delea, de la Survivor, în copilărie

Alex Delea nu se teme să vorbească deschis despre lucrurile care l-au rănit de-a lungul timpului. Acesta a dat dovadă mereu de tărie de caracter și de bunătate, de aceea a atras atenția multor persoane, mai ales de când a apărut pe micul ecran. Potrivit declarațiilor făcute de câștigătorul marelui premiu, acesta a crescut fără o figură paternă, deoarece tatăl său l-a părăsit la câteva zile după ce a venit pe lume.

„Faptul că am fost crescut de trei femei (n. red. mama, bunica și mătușa) mă pune în situația de a nu putea face o comparație cu a fi crescut de tată și mamă. Nu am avut o prezență masculină în viața mea. Dar sunt foarte fericit! Nu am avut niciodată un tată, prin urmare nu îi simt lipsa. Nu știu cum este”, a declarat câștigătorul de la „Survivor România” în urmă cu ceva vreme.

Un alt eveniment care l-a marcat profund pe tânărul de 25 de ani a fost moartea unchiului său. Potrivit unor declarații mai vechi ale acestuia, bărbatul ar fi decis să se sinucidă din cauza grijilor multe pe care le avea. După ce a câștigat marele premiu, Alex Delea nu a uitat de familia sa, așa că a mers imediat în vizită la cei dragi. Bunica tânărului a fost încântată să îl vadă pe acesta, după ce a urmărit cu sufletul la gură fiecare ediție de la „Survivor România”

„Dacă nu ar fi ea, nu aș ști pe unde să o iau în viață. Iar mamaia este bebelușul meu, este o dragoste aparte, este totul, inimioara mea”, a mai spus Alex Delea.