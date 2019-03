Drama trăită de Mihai Craiu, medicul care i-a urcat Oliviei Steer Facebook-ul în cap: ”Fiul meu a fost pacientul numărul 57!”

Olivia Steer și mediul Mihai Craiu s-au aflat față în față joi dimineața, la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la ProTV. Olivia era contra vaccinurilor, medicul venise acolo pentru a aduce argumentele că acestea sunt OK. Iar în final, Mihai Craiu a pus-o la punct pe soția lui Andi Moisescu.

Cine este Mihai Craiu? Medic pediatru la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu – Rusescu” și profesor la UMF „Carol Davila” din București. Pe lângă activitatea din spital, conf dr Mihai Craiu este cel care a înființat Spitalul Virtual pentru Copii, o pagină de Facebook unde părinții primesc informații și sfaturi pentru sănătatea copiilor lor.

Doctorul Mihai Craiu a avut o experiență traumatizantă, în urmă cu mai mulți ani, cu propriul copil, care a fost ”pacientul 57” în epidemia de gripă din 2009.

”Eu, ca părinte, asta am făcut, mi-am vaccinat copilul în fiecare an! Am trecut și prin gripa pandemica, în 2009, pentru că atunci nu era vaccin. Fiul meu a fost pacientul cu numărul 57. În momentul acela, serotipul AH1N1 nu era în vaccin. Acum, în ultimii ani, este!”, a povestit medicul Craiu.

Replicile Mihai Craiu – Olivia Steer

”Diferenţa dintre noi doi e că eu nu am nevoie de cartea aia ca să ştiu ce scrie în ea, pentru că eu mă confrunt zi de zi la spital cu pacienţii care au aceste probleme“, a spus medicul, după ce Olivia Steer i-a formulat o întrebare, cu cartea în mână.

Când Olivia Steer a adus în discuţie aluminiul drept un factor declanşator al autismului, replica medicului a fost: „Acei copii care se nasc şi care sunt alăptaţi la sân primesc în primele şase luni de viaţă mai mult aluminiu din laptele matern decât ar primi în primele şase luni din vaccinurile pe care trebuie să le facă la diverse scheme vaccinale… Cred că s-ar şti dacă ar exista o relaţie cauzală între aluminiu care, apropo, vorbim de patru micrograme, în toate vaccinurile pe care le-ar putea primi un copil într-o ţară dezvoltată a Uniunii Europene“.

Medicul Vasi Rădulescu a scris pe contul de Facebook, după emisiunea ”Vorbește lumea”: „Se spune că imaginile fac cât o mie de cuvinte. Avem (…) privire sfidătoare, mestecând gumă, aberând pe teme medicale, întrerupând partenerul de dialog la fiecare trei secunde cu tot felul de bălării. În dreapta, îl avem pe Craiu Mihai, un medic senzațional și un om minunat, plin de bun simț, smerenie, tobă de carte, ce stă de dimineața până seara în spital și mai găsește timp și pentru educație medicală. Cred că întâlnirea de azi a fost necesară. La fel și imaginea asta. Să nu le uitați.”