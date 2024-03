Drama trăită de socrul lui Theo Rose. Laurențiu Damian a divorțat de mama regizorului Anghel Damian: „Mi-e frică de singurătate”

Laurențiu Damian, tatăl regizorului Anghel Damian, și-a deschis sufletul și a vorbit, în cadrul unui podcast, despre lucrurile care întregesc viața: familie, iubire, carieră și umor. De altfel, a atins subiecte sensibile și a făcut mărturisiri emoționante. Divorțat de mama lui Anghel Damian, Președintele Uniunii Cineaștilor a oferit un sâmbure din realitatea pe care el însuși a observat-o cu proprii ochi. Îi este teamă de singurătate, aspect pe care l-a recunoscut în podcast. De altfel, a explicat care este, în accepțiunea sa, cel mai trist lucru trăit de un om. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Anca și Laurențiu Damian, părinții regizorului Anghel Damian, s-au separat în urmă cu mai mulți ani. Vezi AICI mai multe detalii legate de socrii lui Theo Rose. Tatăl regizorului și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre viață, cu toate aspectele sale – bune sau mai puțin bune. A dezvăluit faptul că îi este teamă de singurătate. Deși sunt multe persoane care preferă să trăiască în acest mod, simțindu-se bine în propria singurătate.

„Mi-e frică de singurătate. Pentru că ea, această singurătate, are multe componente. Eu am un băiat și un nepot. Ei vor avea viața lor. Eu sunt un om care a divorțat și care, cu foarte mare greutate, mai fac un atașament. Văd cum se moare în jurul meu și, mai ales, în nefericita asta de postură de președinte al Uniunii Cineaștilor, văd oameni în vârstă. Care au contat, care au fost vedete.

(…) Oameni care sunt la pat, mă duc, îi văd. Și mă gândesc, până la urmă, la mine. Și mă gândesc ce am să fac. Și atunci spun – dramaturgia universală are atâtea roluri de bătrâni, are și roluri de handicapați, are și roluri de bolnavi. (…) Până la urmă, îmbătrânirea tristă am văzut-o. Și am văzut-o, pentru că, în momentul acela, oamenii nu puteau să aibă altă poveste decât povestea din spate”, a mărturisit Laurențiu Damian, socrul lui Theo Rose.