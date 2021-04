Drama unei asistente din Iași, rănită grav în urma unui accident: “Ne așteptăm la o minune de la Dumnezeu”. Gesturile impresionante făcute de colegii săi

O asistentă medicală din Iași trăiește o dramă fără margini, după ce a fost victima unui accident teribil de circulație. Ea a stat în comă aproape două săptămâni, iar pe 6 martie 2021 a fost externată. Politraumatism, contuzii cerebrale multiple, hemipareză dreapta, atelectazie pulmonară stânga, sunt doar câteva dintre diagnosticele puse de specialiști când a plecat acasă. Drumul spre vindecare continuă, este anevoios, iar colegii săi au făcut gesturi impresionante în războiul ei la o viață normală.

Drama unei asistente din Iași, rănită grav în urma unui accident

M. D. a lucrat timp de 30 de ani la Spitalul Clinic Căi Ferate din Iași, iar pe 30 ianuarie, în timp ce se grăbea să ajungă la pacienții cu SARS-CoV-2 pe care îi îngrijea zilnic, ea a fost victima unui accident rutier înfiorător. Incidentul s-a petrecut pe Drumul European 583, pe raza localității Lețcani, din județul Iași. Având răni foarte grave, ea a ajuns în comă la UPU la Spitalul “Sf. Spiridon”, iar după evaluare a fost transportată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

“Lucra la Clinica Medicală, acolo unde din aprilie 2021 sunt internați pacienți COVID-19. Am început să sunăm în acea zi după ce au trecut câteva ore și am început să ne îngrijorăm. Am aflat ce s-a întâmplat. Era în stare foarte gravă la Spitalul de Neurochirurgie, avea sondă nazo-gastrică și nu se putea mișca.

Colegele sale s-au mobilizat și s-au gândit că de multe ori ești bun doar cât lucrezi, după aceea, dacă se întâmplă ceva și nu mai poți, ești uitat. A fost o persoană deosebită și de aceea a fost și așa o mobilizare din partea atâtor oameni. Ne așteptăm la o minune de la Dumnezeu, ne gândim că oricare dintre noi puteam ajunge în locul ei”, a declarat Antonela Butnaru, asistentă medicală la Spitalul C.F. din Iași, pentru bzi.ro.

Gina, așa cum îi spun apropiații, a fost caracterizată ca fiind o persoană calmă și altruistă, a ajutat mulți pacienți și colegi. Când au aflat despre incidentul teribil, cadrele medicale de la Spitalul C.F. Iași s-au decis să contribuie financiar pentru recuperarea sa.

“Din fondurile noastre, periodic oferim niște sume de bani pentru a o ajuta să primească îngrijirile necesare. Este foarte trist ceea ce s-a întâmplat. În acea zi se îndrepta către pacienții COVID-19. Ceea ce s-a întâmplat o va marca acum pe viață”, a afirmat Iulian Cozianu, președintele Sindicatului Sanitas, Filiala Iași, conform sursei citate.

După ce a fost externată de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, M. D. și a mers la recuperare neuromotorie. Va avea nevoie de multă recuperare și de aceea va ajunge la un centru, unde va putea fi ajutată în acest sens. Colegii ei o vor sprijini financiar în continuare și speră că o vor avea din nou printre ei.

“(…) are nevoie de ajutor, are nevoie de perfuzii, de pamperși, de tratament de recuperare, care nu se va face decât în timp. Categoric noi nu știm dacă se va recupera, dar ne-am bucurat când am văzut un clip video cu ea de ziua ei, acum la începutul lunii aprilie, când a împlinit 50 de ani, iar cu un tort, colegii i-au cântat «La mulți ani», au strâns bani și au achitat costurile pentru pijamale și pampers.

La final au întrebat-o cum o cheamă, iar ea a răspuns stins «Gina», noi așa îi spunem de mulți ani. De aceea sperăm că se va recupera neuromotoriu și neurologic. Acum își mișcă brațele și picioarele, dar încă nu a făcut primii pași. Pe lângă implicarea financiară, noi ne rugăm și pentru ca ea să se recupereze și să revină din nou printre noi”, a povestit Lenuța Dediu, asistentă medicală la Spitalul C.F. Iași, relatează bzi.ro.

Sursa foto simbol: pixabay.com/ro & Facebook / Spitalul Clinic C.F. Iasi