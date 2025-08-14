Drama unei familii din Reșița! Părinții acuză malpraxis după ce nou-născutul lor a murit la o zi

Tragedie în județul Caraș-Severin! O fetiță moare la o zi după naștere, părinții acuză malpraxis la Spitalul Județean Reșița. Iată cum s-a întâmplat întregul eveniment dureros!

O tragedie a lovit o familie tânără din Bocșa, județul Caraș-Severin, după ce primul lor copil a decedat la doar o zi de la naștere. Incidentul ridică suspiciuni de malpraxis și lipsă de supraveghere adecvată în timpul nașterii la Spitalul Județean de Urgență Reșița.

Cum s-a întâmplat întreaga tragedie

Fetița s-a născut pe 20 iulie prin cezariană și, imediat după naștere, a necesitat transferul de urgență la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, într-o stare gravă. Conform informațiilor disponibile, intervenția medicală întârziată ar fi contribuit la agravarea stării nou-născutei.

Mama copilului se prezentase la spital cu patru zile înainte de naștere, acuzând dureri persistente. În ciuda simptomelor, aceasta a fost trimisă acasă de medicul curant. La câteva zile distanță, durerea s-a intensificat, dar planificarea intervenției a fost amânată din cauza schimbării turei medicului responsabil, ceea ce a dus la întârzierea operației. Contracțiile au devenit regulate abia în noaptea internării, însă cezariană a fost efectuată abia în ziua următoare, când situația devenise critică.

În timpul travaliului, mama a fost monitorizată de un asistent medical, fără supravegherea directă a unui medic, ridicând întrebări legate de respectarea procedurilor standard pentru nașteri cu risc. Situația a devenit gravă atunci când lichidul amniotic a fost observat verde, semn al unei urgențe obstetricale care necesită intervenție imediată.

Potrivit documentelor și informațiilor disponibile, medicul care figura inițial ca responsabil de gardă a făcut schimb de tură, lăsând alt medic ca singur responsabil pe perioada weekend-ului 18-20 iulie. Această schimbare a fost semnalată ca un factor care ar fi putut contribui la lipsa monitorizării adecvate.