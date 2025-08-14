Drama unei familii din Reșița! Părinții acuză malpraxis după ce nou-născutul lor a murit la o zi

Tragedie în județul Caraș-Severin! O fetiță moare la o zi după naștere, părinții acuză malpraxis la Spitalul Județean Reșița. Iată cum s-a întâmplat întregul eveniment dureros!
O tragedie a lovit o familie tânără din Bocșa, județul Caraș-Severin, după ce primul lor copil a decedat la doar o zi de la naștere. Incidentul ridică suspiciuni de malpraxis și lipsă de supraveghere adecvată în timpul nașterii la Spitalul Județean de Urgență Reșița.
Fetița s-a născut pe 20 iulie prin cezariană și, imediat după naștere, a necesitat transferul de urgență la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, într-o stare gravă. Conform informațiilor disponibile, intervenția medicală întârziată ar fi contribuit la agravarea stării nou-născutei.
Mama copilului se prezentase la spital cu patru zile înainte de naștere, acuzând dureri persistente. În ciuda simptomelor, aceasta a fost trimisă acasă de medicul curant. La câteva zile distanță, durerea s-a intensificat, dar planificarea intervenției a fost amânată din cauza schimbării turei medicului responsabil, ceea ce a dus la întârzierea operației. Contracțiile au devenit regulate abia în noaptea internării, însă cezariană a fost efectuată abia în ziua următoare, când situația devenise critică.
În timpul travaliului, mama a fost monitorizată de un asistent medical, fără supravegherea directă a unui medic, ridicând întrebări legate de respectarea procedurilor standard pentru nașteri cu risc. Situația a devenit gravă atunci când lichidul amniotic a fost observat verde, semn al unei urgențe obstetricale care necesită intervenție imediată.
Potrivit documentelor și informațiilor disponibile, medicul care figura inițial ca responsabil de gardă a făcut schimb de tură, lăsând alt medic ca singur responsabil pe perioada weekend-ului 18-20 iulie. Această schimbare a fost semnalată ca un factor care ar fi putut contribui la lipsa monitorizării adecvate.
„De ce în loc să ne bucurăm de nașterea primului nostru copil am fost obligați să organizăm funeraliile fetiței noastre?! Pentru că am fost tratată cu nepăsare și dispreț, pentru că am solicitat cezariană, dar doctorul a refuzat până când nu mai era altă soluție, pentru că am fost lăsate, și eu, și fetița, pe mâna unui asistent medical? De câți copii e nevoie să moară în spitalul din Reșița? Fetița fusese declarată de doctorul care m-a asistat pe perioada sarcinii, Mircea Achim, perfect sănătoasă. La naștere nu a venit, așa cum stabilisem și cum era în programarea gărzilor, că și-a sărbătorit ziua de naștere! L-a înlocuit Marius Onofrei, un medic lipsit de empatie, care mă întreba cum am suportat durerea când mi-am făcut tatuajul de pe picior”, a povestit mama fetiței.
