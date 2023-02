Drama unei femei de 40 de ani. Ce s-a întâmplat după ce i-a povestit prietenei sale despre căsnicia sa

O femeie de 40 de ani a suferit șocul vieții ei, în momentul în care și-a dat seama că atât soțul, cât și cea pe care o considera cea mai bună prietenă, au trădat-o. Căsnicia lor era” pusă pe butuci” de mult timp, cei doi soți devenind din ce în ce mai străini, unul cu celălalt. Între timp, în toată perioada în care femeia suferea după despărțirea de soțul și, totodată, tatăl copilului ei, îi povestea prietenei sale despre nefericirea ei.

Nu mare i-a fost mirarea femeii să afle că, de fapt, soțul său și prietena sa au început o relație, la scurt timp după ce a fost pronunțat divorțul. Vestea i-a dat-o chiar fostul său care, cu o nonșalanță ieșită din comun, a informat-o că formează un cuplu cu cea căreia ea i se confesa.

”Am încercat să o sun pe această femeie de mai mute ori”

După ce viața i-a fost dată peste cap și s-a trezit divorțată și cu un viitor incert, femeia divorțată își petrecea mult timp cu o prietenă căreia îi făcea confidențe. Și-a dat seama că s-a înșelat grav, căci în timp ce ea îi prezenta problemele din cuplu, a fost mai mult decât sigură că aventura lor dura de ceva timp.

”Am 40 de ani și soțul meu s-a mutat în urmă cu un an din casa familiei noastre, lăsându-ne pe mine și pe fiica mea singure.

A fost decizia lui de a pleca – a spus că nu mai este îndrăgostit de mine (într-un mod brutal) și că trăiam deja vieți separate. Pur și simplu duceam vieți separate, pentru că el era mereu la serviciu. Se ocupa de afacerea pe care o are, iar munca avea mereu prioritate, așa că eu și fiica mea ne-am obișnuit ca el să nu fie niciodată prin preajmă.

După despărțire, m-am descurcat destul de bine și am reușit să-mi refac viața, însă actele noastre de divorț au venit săptămâna trecută, lucru ce m-a zguduit. M-a lovit realitatea și am început să mă panichez în legătură cu viitorul. Dar nu asta a fost ceea ce m-a zdruncinat cu adevărat”, a mărturisit femeia, potrivit thesun.co.uk.

Femeia a cerut ajutorul unui specialist

Fiind extrem de dezamăgită și dezorientată, femeia a considerat că cel mai sănătos și mai sincer ajutor vine din partea unui specialist, căreia ea i-a cerut sfatul, după ce i-a prezentat întreaga poveste.

”La câteva zile după ce s-a pronunțat divorțul, fostul meu soț m-a sunat și mi-a spus că a început o relație cu una dintre cele mai apropiate prietene d-ale mele. Am simțit vestea ca pe un cuțit în inimă. Mă întâlneam cu această femeie în mod regulat, pe toată perioada divorțului meu, și împărtășeam totul cu ea. Să spun că mă simt trădată este puțin spus. Îmi vine greu să cred că această idilă a început abia în urmă cu câteva zile, imediat după ce divorțul s-a pronunțat.

Cu siguranța totul se întâmpla de mult timp și probabil a fost chiar motivul pentru care soțul m-a părăsit. Am încercat să o sun pe această femeie de mai mute ori, dar nu am reușit să dau de ea, iar când l-am întrebat pe fostul meu soț de cât timp durează această relație, mi-a spus doar că nu are sens să trecem în revistă detaliile. Sunt devastată. Îl urăsc pe el, dar pe ea o urăsc și mai mult.Vă rog să mă ajutați.”, a încheiat femeia.

Ce sfaturi i-a oferit specialistul

”Trăiești o dublă trădare și înțeleg că o urăști pe această femeie mai mult pentru că i-ai făcut confidențe și i-ai expus toată durerea ta. Tot ceea ce simți acum este absolut normal – furie, devastare, durere sufletească.

Mândria ta este, de asemenea, rănită și te simți naivă pentru că toate lucrurile astea se petreceau chiar sub nasul tău și nu ai văzut.

Singura modalitate de a trece peste această situație este să te concentrezi asupra propriei tale vieți, pentru că cel mai bun medicament este să redevii fericită. Este singura și cea mai bună răzbunare care merită energia și efortul tău. Trebuie să îți dai seama că acești oameni nu merită lacrimile sau ura ta pentru că toate astea te consumă și te împiedică să mergi mai departe.”, a fost răspunsul și recomandarea specialistului.