Drama Vasilicăi Tătaru impresionează audiența! Cum a fost privată artista de iubirea modelului patern?!

Vasilica Tătaru este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară. Talentul său a fost înnăscut, iar acest lucru a fost vizibil încă de la vărsta de 8 ani, atunci când Vasilica a intrat în posesia nenumăratelor trofee ale concursurilor, la care aceasta a participat. Interpreta de muzică populară are o poveste de viață impresionantă, ce dăinuie încă din copilăria sa. Lipsa paternă a bulversat familia Vasilicăi, deoarece artista a trebuit să țină loc de al doilea părinte pentru surorile sale mai mici.

Diferența de vârstă dintre Vasilica Tăraru și surorile ei este de aproximativ 16 ani, iar câtăreața și-a dedicat tot timpul său creșterii lor. Din dorința de a nu trece prin aceleași sentimente neplăcute, interpreta de folclor a fost ca o a doua mamă pentre cele două fetițe. Norocul nu a fost de partea Vasilicăi Tătaru nici la maturitate, întrucât aceasta a fost nevoită să treacă la rândul său print-un divorț emoționant.

„Am fost vitregă de prezența tatălui meu…”

Deși experiența trecutului a determinat-o pe Vasilica Tătaru să își dorească o familie unită, artista nu a putut ajunge la un numitor comun alături de fostul soț, așa că au decis să o ia pe căi diferite. Relația dintre Vasilica și fostul soț pe nume Cristi a rămas una destul de apropiată chiar și după separare. Motivul principal constă în rodul iubirii lor, Smaranda. De dragul copilui pe care îl au împreună, cei doi au hotărât să se viziteze adesea, pentru ca fetița lor să crească alături de ambii părinți.

Interpreta de muzică populară a fost pregătită indirect de momentul de a deveni mamă încă din adolescență. Vasilica Tătaru le-a acordat surorilor sale o grijă enormă ce a condus la maturizarea sa înainte de termen. Dramele depășite de Vasilica Tătaru i-au marcat o bună parte din viață, drept pentru care, amintirile sale aduc la pachet o mulțime de emoții necontrolabile, pe care vedeta nu ezită să le ascundă.

„Am fost vitregită de prezența tatălui meu, nu a făcut parte din viață mea. Nu prea am ce să zic de tatăl meu. Nu l-am avut, nu știu cum ar fi fost dacă ar fi făcut parte din viață mea. Cred că e foarte important ca în viața unui copil să existe aceste două exemple, matern și patern.

De aceea, eu chiar ulterior divorțului, am insitat ca relația dintre Cristi și copiii noștri să fie una cât se poate de vie. Eu mai am două surori mai mici cu 15 și 16 ani. Născându-se mai târziu, mama mă lăsa adesea cu ele. Încă de la vârstă adolescenței, am fost provocată de acest sentiment matern!”, a declarat artista pentru ETNO TV.

