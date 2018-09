Droguri, proxenetism, viață de hoț! Dani Mocanu face dezvăluiri uluitoare despre copilăria lui

Dani Mocanu a dezvăluit, la emisiunea Acces Direct, prezentată de Simona Gherghe, momentele inedite din viața lui care l-au inspirit în cariera muzicală. Este vorba de droguri, proxenetism și hoție.

„De mic mi-am dorit să cânt, am avut o perioadă în care m-am oprit de la jucat fobal, mi-am luat viața în piept și a trebuit să câștig bani pentru că mi-au plăcut banii de mic. La 19 ani m-am apucat să cânt, succesul a venit din prima clipă, de atunci am devenit cunoscut în toată țara, a fost ceva diferit față de ce era. M-am inspirat din viața mea, când am renunțat la fotbal am început să jur. Când vedeam că alții au, voiam și eu. Azi ceva, mâine ceva și am ajuns să fur. Am furat prima oară dintr-o întrerprindere tot ce am găsit, frigidere, aragaze, tot. Am luat tot ce am putut să iau. Este normal să am o altă viață acum, de artist. Trebuie să nu te lași influențat de ce ai în jur, dacă ți-e scris să câștigi bani din ce cânți, trebuie să fii fericit. Eram conștient dinainte să fac prima clipă, atunci nu mai iei în calcul riscurile și te gândești doar la bani. Eram câțiva puști rebeli care voiau să fac bani. Furam tot ce prindeam și prin case și peste tot. Nu am fost la pușcărie, m-au reținut de multe ori, niciodată nu am fost condamat. Am băgat banii la cazinouri. Mi-am făcut un tatuaj ca să nu mai duc la cazinouri. Nu m-am mai dus, i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu. N-am încercat niciodată cocaina. Am reușit să pun stop acestor dependențe, dacă ceva pe pămâbntul ăsta te controlează, înseamnă că nu ești puternic. Poliția m-a bptut când eram mai mic, de foarte multe ori”, a spus Dani Mocanu, la „Acces Direct”.

Dani Mocanu este acuzat într-un dosar de proxenetism, care durează de aproape un an și, spune cântărețul, i-a afectat imaginea de muzician, mai ales în privința concertelor pe care le susținea în afară.

”Dosarul în care am fost acum, nu am nici o legătură, am cântat pentru diverși oameni, dacă omul e criminal sau pește, eu le fac melodii, din asta trăiesc, nu mă interesează. Făcând melodii pentru diverși oameni, am reușit să îi cunosc și să strâng o prietenie, ca orice om. Unul spuneaprin telefon că are gagici frumoase și avea telefonul ascultat. Și cel care asculta a dedus că sunt eu proxenet. N-am o relație stabilă și era normal să îmi fac viața. Au făcut legătura cu tipul ăsta. E unul dintre cele mai mari dosare din Europa de prostituție, durează mult. Nu mi-e frică, n-am făcut nimic, cu toate că nu e ok că s-a ajuns până aici, dar s-au făcut toate demersurile pentru a mă trimite în judecată și pe mine și pe frații mei. Instanța de la Dâmbovița a decis să mă scoată din judecată pe mine și să se refacă toată cercetarea penală pentru că au fost câteva mici greșeli și se așteptă răspuns de la Ploiești. Eu am fost doar un pion de care s-a folosit domnul procuror, acum l-au și avansat la București. Fratele meu cel mare a fost scos de mult din dosar, iar pe cel mic l-a ținut în continuare cu pretextul că eu spălam bani pe numele lui. Sunt blocat la tranzacții acum, am ridicat bani de peste tot și m-au blocat pentru verificări. M-a afectat, aveam multe concerte în afară, am interdicție un an de părăsire a țării. Am de gând să mă ocup de meseria mea, să trăiesc liniștit, să nu ma mai macine nimic. Un an de zile nu am avut voie să vorbesc deloc cu frații mei, mi-e dor de ei, îi văd de la 50 de metri”, a mai povestit Dani Mocanu.