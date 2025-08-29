După 12 ore de negocieri, bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg a fost prins! IMAGINI de la fața locului

În această seară, în Otopeni, o intervenție a forțelor de ordine a avut loc într-un bloc din oraș, unde un bărbat de 28 de ani, suspectat că și-ar fi ucis fiul vitreg de aproape trei ani, s-a baricadat într-un apartament împreună cu propriul copil, în vârstă de un an.

După 12 ore de negocieri intense, forțele de ordine au decis să intervină și să intre în apartamentul în care bărbatul se baricadase. Totul a început acum aproximativ o săptămână, când băiețelul a fost găsit decedat în apartament. Inițial, decesul a fost atribuit unor probleme medicale, însă medicii au observat urme evidente de violență. Necropsia ulterioară a confirmat faptul că micuțul murise ca urmare a loviturilor repetate, unele provocate în zilele anterioare decesului. Deși primele indicii arătau spre agresiune, poliția nu a dispus măsuri imediate până când adevărul nu a ieșit la iveală.

Situația a devenit extrem de tensionată când bărbatul, aflat împreună cu fiul său de un an și cu o rudă apropiată, a refuzat să părăsească apartamentul și a amenințat că își va pune capăt zilelor. Pentru protecția minorului, autoritățile au reușit să-l preia în siguranță cu ajutorul unui membru al familiei, care a convins bărbatul să cedeze temporar copilul. Bebelușul a fost predat medicilor și nu se află în pericol.

Negocierile dintre polițiști și suspect au durat peste 12 ore, timp în care blocul a fost complet izolat, iar forțele de ordine au monitorizat fiecare mișcare. Echipele speciale, în colaborare cu negociatorii, au folosit toate mijloacele disponibile pentru a evita o escaladare a situației și pentru a proteja viețile celor implicați.

După lungi ore de tensiune, autoritățile au decis să intervină direct. Polițiștii au pătruns în apartament, reușind să-l imobilizeze pe bărbat și să asigure zona. Acțiunea a fost efectuată fără victime suplimentare, iar suspectul a fost preluat de echipajele de poliție pentru a fi dus la audieri.

În prezent, minorul de un an și alte rude aflate în apartament sunt în siguranță. Poliția continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului copilului de aproape trei ani și pentru a documenta eventualele alte acte de violență comise de suspect.