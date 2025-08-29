Acasă » Știri » După 12 ore de negocieri, bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg a fost prins! IMAGINI de la fața locului

După 12 ore de negocieri, bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg a fost prins! IMAGINI de la fața locului

De: Anca Chihaie 29/08/2025 | 21:06
În această seară, în Otopeni, o intervenție a forțelor de ordine a avut loc într-un bloc din oraș, unde un bărbat de 28 de ani, suspectat că și-ar fi ucis fiul vitreg de aproape trei ani, s-a baricadat într-un apartament împreună cu propriul copil, în vârstă de un an.

După 12 ore de negocieri intense, forțele de ordine au decis să intervină și să intre în apartamentul în care bărbatul se baricadase. Totul a început acum aproximativ o săptămână, când băiețelul a fost găsit decedat în apartament. Inițial, decesul a fost atribuit unor probleme medicale, însă medicii au observat urme evidente de violență. Necropsia ulterioară a confirmat faptul că micuțul murise ca urmare a loviturilor repetate, unele provocate în zilele anterioare decesului. Deși primele indicii arătau spre agresiune, poliția nu a dispus măsuri imediate până când adevărul nu a ieșit la iveală.

Bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg a fost prins

Situația a devenit extrem de tensionată când bărbatul, aflat împreună cu fiul său de un an și cu o rudă apropiată, a refuzat să părăsească apartamentul și a amenințat că își va pune capăt zilelor. Pentru protecția minorului, autoritățile au reușit să-l preia în siguranță cu ajutorul unui membru al familiei, care a convins bărbatul să cedeze temporar copilul. Bebelușul a fost predat medicilor și nu se află în pericol.

Negocierile dintre polițiști și suspect au durat peste 12 ore, timp în care blocul a fost complet izolat, iar forțele de ordine au monitorizat fiecare mișcare. Echipele speciale, în colaborare cu negociatorii, au folosit toate mijloacele disponibile pentru a evita o escaladare a situației și pentru a proteja viețile celor implicați.

După lungi ore de tensiune, autoritățile au decis să intervină direct. Polițiștii au pătruns în apartament, reușind să-l imobilizeze pe bărbat și să asigure zona. Acțiunea a fost efectuată fără victime suplimentare, iar suspectul a fost preluat de echipajele de poliție pentru a fi dus la audieri.

În prezent, minorul de un an și alte rude aflate în apartament sunt în siguranță. Poliția continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului copilului de aproape trei ani și pentru a documenta eventualele alte acte de violență comise de suspect.

„Am început negocierile astăzi dimineață, deci nu de-aseară. Negociările le-au purtat colegii mei negociatori pentru a evita autovătămarea acestei persoane. Dar în final am intrat în forță, într-adevăr. Colegii mei de la SAS și de la SIAS, într-o acțiune comună, în rapel și prin spargerea ușii, Am intrat fără să fie vătămată nicio persoană. În acest moment, colegii mei de la investigații criminale vor continua verificările și vor efectua și percheziții. În această dimineață era cu copilul de doar un an. Inițial a afirmat că dacă vom intra, se va arunca și probabil, inevitabil și împreună copilul, dar…

Intervenția noastră și a dus ca la scurt timp el să ne predea copilul în siguranță, acesta a fost și controlat de către o echipă medicală și în acest moment nu sunt probleme, copilul este în siguranță împreună cu mama.  Într-adevăr, sâmbătă dimineața am fost sesizați, am tratat ca și moarte suspectă pentru că astea au fost indiciile inițiale. După necropsia de luni și după verificările care le-am efectuat, azi noapte am avut certitudinea, după ce am stat de drumul din vorbă și cu mama copilului, că este vorba despre un om mort.”, a transmis agent de poliție Florea.

