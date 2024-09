După agresiuni şi ordine de protecţie, au apărut din nou împreună! Cântăreaţa i-a mai acordat o şansă EX-ului

Alessia și Ionuț, tatăl copilului ei, au îngropat, într-un final, securea războiului de dragul fiului lor, Alvin care a început școala. După ce ani la rând părinții băiețelului și-au aruncat cuvinte grele, ba chiar au existat ordine de protecție emise pe numele lui Ionuț în care nu a avut voie să se apropie de cântăreață, cei doi au decis să se împace. Au mers multă vreme la terapie de cuplu, iar asta a ajutat. Astfel că, în urmă cu o zi, cântăreața și bărbatul l-au însoțit pe băiețelul lor în prima zi de școală. Entuziasmați și plini de emoții, cei doi au trăit prima zi de școală a fiului lor foarte intens. Alessia a vorbit pentru CANCAN.RO și a dezvăluit cum a fost prima zi de școală, a cui a fost ideea să-l însoțească amândoi pe fiul lor, dar și ce a determinat-o să închidă ochii la problemele cu foștii socrii.

Anul școlar a început, iar printre părinții care au trăit emoțiile primei zi de școală s-au numărat și Alessia, alături de Ionuț. Mândri și entuziasmați, cei doi l-au însoțit pe fiul lor, Alvin, în prima zi de școală. L-au înscris la o școală de prestigiu din Constanța, iar emoțiile au fost colosale.

Alessia și Ionuț s-au împăcat de dragul fiului lor: „Important este să o luăm de la zero”

(ACCESEAZĂ ȘI: După ordine de protecție și scandaluri, cunoscuta cântăreață Alessia și fostul iubit s-au împăcat. „Mergem la terapie de cuplu”)

„Am fost împreună cu Ionuț în prima zi de școală pentru că știm că este important pentru Alvin. Nu ne-am împăcat, dar avem o relație frumoasă pentru copil. Eu cu o seară în urmă am avut concert și mi se părea că nu mai ajung acasă. Îi pregătisem totul de dinainte, ghiozdanul, hainele, dar uitasem de flori. Am luat florile la 00.00, am găsit o florărie non-stop. M-a întrebat tatăl lui: Flori luăm mâine? Am zis că nu avem cum că va fi extrem de aglomerat. Am găsit cu greu o florărie.

Eu am avut concert, iar de dimineață am plecat împreună pe la 5.00 ca să ajungem la timp în Constanța. El nu are permis, are permisul suspendat pentru că îi place viteza, așa că eu am fost șoferița. Pe drum să știi că am purtat și câteva discuții că suntem mândri de cum manageriem situația acum. Am râs, ne-am purtat ca o familie, avem inside jokes, glumele noastre. Când am ajuns, sora mea îl îmbrăcase pe Alvin, am ajuns la fix cât să-l luam pe el și să ajungem la școală” , a declarat Alessia pentru CANCAN.RO.

Și pentru că Alessia și Ionuț au revenit la sentimente mai bune, ba chiar au considerat că nu mai au nevoie de terapie, am fost curioși dacă artista se gândește să formeze, din nou, un cuplu cu tatăl fiului ei.

„Nu trebuie să te gândești la împăcare pentru că Dumnezeu își face treaba și le așază pe toate cum este mai bine. Nu mai mergem la terapie pentru că avem deja rezultatele, suntem bine și nu mai are sens. Alvin este cel mai important, noi am înțeles că un copil care crește cu un singur părinte va deveni un adult cu traumă dacă cei doi nu reușesc să managerieze lucrurile astfel încât să nu îi tulbure starea emoțională. Noi nu ne dorim ca Alvin să crească cu o traumă, așa că am decis să fim cum trebuie să fim: O familie cu doi părinți responsabili și maturi. Alegem să vedem partea bună a lucrurilor și să lăsăm lucrurile care au trecut în trecut, de asta au trecut. Important este să o luăm de la punctul zero, adică din prezent și să vedem ce facem în viitor.

Relația noastră a fost toxică la un moment dat. Cred că au fost multe așteptări din ambele părți, familiile, stresul, vârsta și copilul, și ratele, toate și-au pus amprenta. A fost un amalgam de lucruri și multă presiune care s-a pus pe noi” , a mai spus artista.

Artista și-a iertat socrii și recunoaște că: „I-am judecat, dar nu sunt mândră de acțiunile mele”

(CITEȘTE ȘI: S-a despărțit și de noua iubită! Alessia o ”mitraliase” pe ”actuala” fostului soț și… BOMBĂ în scandalul cu două ordine de protecție)

În urmă cu trei ani, pe lângă certurile cu fostul soț, artista a avut probleme serioase și cu socrii ei. Cu toții aveau viziuni diferite asupra creșterii copilului și, din cauza presiunii, dar și a faptului că nu au știut să managerieze situația, conflictul a escaladat. Acum, după ani de terapie în care a lucrat la propria persoană, Alessia este dispusă să-și ierte socrii și chiar își dorește ca fiul ei să aibă o relație frumoasă cu bunicii lui.

„Ei sunt niște oameni în vârstă, atât au putut ei să gândească cu mintea lor, cu traumele lor, așa cu considerat că este mai bine să facă și așa au făcut. Le-a părut rău, iar eu nu o să-i judec la nesfârșit. I-am judecat atunci, nu sunt nici eu mândră de acțiunile mele. Am ales să îi iert pentru că sunt bunicii copilului meu și va trebui să fim o familie pentru tot restul vieții.

Eu le dau voie să participe la activitățile lui și să ia parte la viața lui Alvin, chiar dacă este distanță între noi. Eu locuiesc cu Alvin la Constanța, iar ei la București, dar le-am spus tot timpul că pot lua parte orice eveniment din viața lui Alvin pentru că sunt bunicii lui și îl iubesc, iar el îi iubește la rândul lui. Oricum toate lucrurile s-au întâmplat din prea multă iubire pentru el, l-a vrut toată lumea”, a mai declarat Alessia pentru CANCAN.RO.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.